Depositó un cheque de más de $3,000 pero el banco no le permitía retirarlo

Una mujer depositó un cheque a su cuenta bancaria, pero nunca se imaginó la odisea que enfrentaría para tratar de retirar su dinero, incluso asegura que hasta le cerraron la cuenta.

Martha González dijo que el cheque se lo endosó su hija, pero aparentemente hubo discrepancias que levantaron sospechas de fraude en el banco, y aunque ella asegura trató de darles todo lo que le pedían, no logró que liberaran sus fondos, hasta que nos llamó.

“Me la atropellaron [a mi hija], me la atropelló un señor”, dijo González, quien tuvo problemas tras depositar un cheque a su cuenta.

González contó que su hija fue víctima de un accidente que la dejó hospitalizada.

“La gente que testificó ahí dijo que él iba hablando por teléfono y no se fijó en que ella iba a cruzar la calle”, dijo González.

Tras el choque, su hija interpuso una demanda, y el juez le otorgó $3,397 dólares. Su hija, dijo Martha, le pidió depositar el cheque a su cuenta, ya que ella no tenía una propia.

“Yo pregunté que si podía someterlo, verdad, porque ella no estaba en mi cuenta. Me dijeron que sí, que no había problema, me dijeron hasta cómo lo podía llenar y todo”, dijo González.

Pero según González, a los tres días fue al banco a preguntar si podía retirar su dinero, y le dijeron que no.

“Después pregunté, ¿cuál era la razón?, que porque el cheque no era mío, que era de mi hija, y ahí empezó el dilema del cheque”, contó González.

Ella asegura que le pidieron pruebas de que el cheque no era fraudulento, y ella se las proporcionó.

“Cinco meses batallando con el banco que me lo dieran, llevaba pruebas, les hablábamos, me pedían pruebas de teléfono, pruebas de recibo, se los llevaba, y ni aun así”, dijo.

Lo peor fue que, además de no poder liberar el cheque, dijo González, su cuenta quedó cancelada, y fue cuando decidió llamar a Telemundo 52 Responde.

El equipo de Telemundo 52 Responde se comunicó con el banco Chase y González dijo que le llamaron de inmediato.

A través de un comunicado, un vocero de Chase confirmó: “Hemos resuelto el problema de la señora González, y se han liberado sus fondos”. También añadieron que, el fraude de cheques es un tema que toman muy en serio, y, por tanto, recomiendan a sus usuarios que de preferencia: