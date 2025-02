Depósito de escombros del incendio Eaton provoca manifestacion en Duarte

Las tensiones siguen aumentando en Duarte, ya que los habitantes de la ciudad y de las comunidades vecinas protestan contra el uso por parte de la EPA del parque Lario como depósito de escombros procedentes del incendio de Eaton.

A pesar de la oposición, el lugar ya ha empezado a procesar los materiales. Los manifestantes se reunieron el sábado frente a las instalaciones con la esperanza de que sus continuas protestas detengan la operación.

"No nos parece buena idea traer los residuos tóxicos hasta aquí", dijo Jackie Rittenhouse, resident de Duarte.

El vertedero provisional, que se inauguró la semana pasada, procesa materiales peligrosos procedentes del incendio de Eaton. Las personas que viven cerca dicen que la EPA siguió adelante sin consultarles primero

"Realmente siento que podría haber sido una decisión mejor. Lo peor es que siento que no se me ha respetado. Como residente de esta comunidad no tuvimos voz", dijo Deborah Scott.

En el emplazamiento de cinco acres, trabajadores con equipos de protección organizan materiales como baterías de litio de coches, aceites, limpiadores domésticos y otras toxinas.

"Nos preocupa que la gente enferme por esto. Si no es ahora, será más adelante", dijo Rittenhouse.

La EPA afirma que el lugar es seguro y que se han tomado precauciones.

"Nuestro mandato es proteger la salud humana y el medio ambiente. No estaríamos haciendo esto, en este lugar, si no pudiéramos hacerlo de una manera segura", dijo Eric Nold, coordinador federal en el lugar con la EPA.

Según Nold, los materiales peligrosos se empaquetan en el lugar del incendio cada mañana, se transportan al emplazamiento de residuos y, a continuación, se clasifican y envían para su eliminación.

Todas las zonas de procesamiento están revestidas de plástico y cuentan con medidas de control de fugas. Además, un camión cisterna riega la zona tres veces al día para controlar el polvo, según la EPA.

Pero a pesar de las garantías, los manifestantes dicen que no se echarán atrás

"Queremos que se vayan. Tienen que irse", dijo Antenzio.

La EPA tiene un plazo de 30 días para retirar todos los residuos peligrosos de las zonas incendiadas de Eaton y Palisades. En cuanto a los manifestantes, afirman que un día de apertura de este vertedero es demasiado y tienen prevista otra protesta para la semana que viene.