Departamento del Alguacil crea oficina para erradicar pandillas y mala conducta de los agentes

Enfrentado a demandas, acuerdos costosos y la existencia continua de “pandillas de agentes”, el nuevo alguacil del condado de Los Ángeles presentó el miércoles la primera "Oficina de Vigilancia Constitucional” del departamento.

“Quiero asegurarme de que todos entiendan que este es un desafío que este departamento ha enfrentado durante décadas”, dijo el alguacil Robert Luna. “No se va a resolver de la noche a la mañana. Va a tomar mucho trabajo”.

Esta nueva oficina tendrá la tarea de ayudar a erradicar todas las pandillas de agentes del departamento, en colaboración con el alguacil adjunto, la Comisión de Supervisión Civil y el Inspector General.

El martes salieron a la luz nuevos detalles de las supuestas pandillas, que denuncian por décadas han existido dentro del Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles.

Luna también enfatizó que la oficina también trabajará para mejorar las políticas y los procedimientos de capacitación para garantizar que el departamento se involucre en prácticas constitucionales y reducir los casos de uso excesivo de la fuerza contra los ciudadanos.

El LASD anteriormente tenía oficinas como la Unidad de Integridad Pública y "asesores policiales constitucionales”, pero ya no existen.

“La gran diferencia que veo es que vamos a tener mucho más que solo dos abogados”, dijo Luna. “Vamos a tener un equipo completo”.

La elección de Luna para encabezar el nuevo departamento parece ser un mensaje para las filas. Eileen Decker es una exfiscal federal que supervisó el enjuiciamiento exitoso del exalguacil Lee Baca, el alguacil adjunto Paul Tanaka y otros 20 agentes como parte de un escándalo de corrupción en 2014.

“Los asesores policiales constitucionales anteriores no estaban tan comprometidos en la supervisión de todos los decretos de consentimiento, los acuerdos de resolución judicial que han entrado en juego en los últimos años”, dijo Decker.

“Habrá un equipo de abogados, investigadores, auditores, personas encargadas del cumplimiento, todos involucrados en estos esfuerzos sobre los decretos de consentimiento, acuerdos de conciliación, sentencias judiciales pendientes y esperadas. Trabajaremos al unísono para todo el departamento en lugar de un enfoque fragmentado”.

Alex Villanueva anunció la suspensión o despido de más de dos docenas de oficiales relacionados con supuestos actos de pandillas dentro de departamento.

Las denuncias de pandillas de agentes secretos han sido un problema generalizado dentro del Departamento del Alguacil durante años, y el inspector general Max Huntsman creó una lista de más de 40 agentes del alguacil que, según él, eran miembros de grupos similares a pandillas que operaban en múltiples estaciones.

Según un informe publicado por la Universidad Loyola Marymount en 2021, han existido 18 de estos grupos en los últimos 50 años. Estos grupos incluyen a los Executioners en la estación Compton, los Reapers en la estación del Sur de Los Angeles y los Banditos en la estación del Este de Los Ángeles.

“Después de todo , somos responsables ante nuestra comunidad en el condado”, dijo Luna en la conferencia de prensa. “Y hasta que demostremos lo contrario, el problema existe”.

El jefe del Departamento del Sheriff del de Los Ángeles respondió a las acusaciones de presuntas pandillas entre sus agentes.

Una demanda presentada en 2019 por ocho agentes en la estación del este de Los Ángeles alegaba que los miembros de Banditos los estaban acosando porque no respondían a llamadas peligrosas y los presionaban para que dejaran sus trabajos.

El exalguacil Alex Villanueva dijo que el grupo Banditos “ya no existe” en la estación del Este de Los Ángeles durante una reunión de la Comisión de Supervisión Civil en 2021. Sin embargo, ese mismo verano, los ocho agentes actualizaron su demanda para afirmar que el grupo agregó 10 nuevos miembros.

“Te digo que al 99% de los empleados con los que me encuentro, no les gusta que se hable de este departamento de esa manera”, dijo Luna. “Están avergonzados por eso, y deberían estarlo”.

