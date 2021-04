Departamento de Parques del Condado de Los Ángeles contratará personal

El Departamento de Parques y Recreación del Condado de Los Ángeles contratará líderes de servicios de recreación para la temporada de verano 2021.

El periodo de solicitud comienza el lunes 26 de abril, a las 8 a.m., y culmina el miércoles 28 de abril, a las 5 p.m.

Los interesados deberán ser mayores de 16 años y con entusiasmo para trabajar con el público, especialmente con los jóvenes, las familias y las personas mayores

Los líderes de servicios recreativos, de acuerdo con el Departamento de Parques y Recreación, ayudan con la organización de actividades deportivos, clases y eventos especiales, incluidos programas populares como Luces al Atardecer (Parks After Dark), Todos Juegan (Everybody Plays) y Deportes para Todos (Sports For All).

"Los Líderes de Servicios de Recreación sirven como mentores, entrenadores y líderes de apoyo para los visitantes del parque, los jóvenes y las familias, particularmente porque los parques han servido como refugios esenciales para el bienestar, el ejercicio y el respiro durante la pandemia", dijo Norma E. García-González, directora del Departamento de Parques y Recreación del Condado de Los Ángeles.

“Junto con el personal de recreación experimentado, estos nuevos miembros del equipo hacen posible que Los Parques del Condado de Los Ángeles ofrezcan favoritos de verano seguros como clínicas deportivas, campamentos de verano sin cita previa, películas y conciertos en los parques, eventos especiales y más".

Para obtener más información o para acceder a la solicitud en línea, haga clic aquí.