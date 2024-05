Denuncian supuesto maltrato contra alumnos con necesidades especiales en una escuela en Santa Ana

Un reclamo legal ha sido entablado contra el Distrito Escolar Unificado de Santa Ana, luego de que surgieran videos que muestran aparentemente a una maestra maltratando verbalmente a alumnos de necesidades especiales.

Los afectados aseguran los videos de la maestra fueron grabados accidentalmente por un estudiante en su iPad.

Imágenes que para algunos padres pueden ser fuertes muestran a una maestra presuntamente abusando verbalmente, burlándose y amenazando con tijeras en mano a estudiantes con necesidades especiales, según la denuncia.

“El niño se despertaba en medio de la noche gritando, tenía pesadillas, le decía Iglesia qué pasa y solo decía “teacher, teacher”, entonces yo asumí que algo estaba sucediendo”, dijo Angélica Gurrola, madre afectada.

Según un reclamo legal, entablado por abogados, los presuntos maltratos ocurrieron entre agosto pasado y abril de este año, en la escuela primaria Carver en Santa Ana.

“La maestra no debe estar frente a ningún otro niño y el distrito escolar debe responsabilizarse y hacer cambios, los padres quieren cambios”, dijo Elan Zekser, abogado que lleva el caso.



Según la madre de uno de los pequeños de 9 años del que la maestra aparentemente se burla en el video - mientras otros adultos en la clase se ríen- el niño con necesidades especiales no solo ha retrocedido en su aprendizaje, sino también ha sufrido secuelas emocionales.

Al niño lo miraba triste, ya no era feliz, sufría mucho, y al llevarlo a la clase, él no se quería bajar, constantemente, llegamos tarde porque no quería bajarse del carro, sé quería meter y me abrazaba y no quería caminar, siempre me abrazaba de una manera hasta temblaba.

Entre otras cosas, la acción legal busca que la maestra no vuelva a tratar a alumnos vulnerables de esta manera y se solicita una compensación monetaria de $10 m

Por su parte el Distrito Escolar de Santa Ana respondió estar al tanto de los videos y calificaron el alegado comportamiento de la maestra como “preocupante” y agregaron lo siguiente: “hemos iniciado una investigación exhaustiva y completa sobre el incidente y tomaremos todas las medias necesarias basadas en nuestros hallazgos”.

El distrito escolar no confirmó si la maestra sigue trabajando o ha enfrentado algún tipo de suspensión. Si el distrito no responde a este reclamo legal, los abogados dicen el siguiente paso es una demanda.