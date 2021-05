Denuncian falta de información para obtener ayuda para pagar la renta

Denuncian trabas y obstáculos para obtener asistencia para el pago de la renta atrasada como parte de un programa diseñado por el Estado de California, y hasta ahora solo un porcentaje pequeño ha obtenido la asistencia.



El Programa de Ayuda Con La Renta de COVID-19 de California donde pueden pedir la ayuda los inquilinos y los mismos propietarios elegibles para la renta y renta atrasada, además pagos a futuro que no puedan costear. Pero denuncian hay barreras que dificultan el proceso.

"Hay fondos para ayudar a las personas que están atrasadas, y bajo este programa, la ayuda está cubriendo de marzo del 2020”, dijo Karina Rivera, pastora de la Iglesia Port City.

Pero a pesar de que supuestamente hay cientos de miles de dólares en ayuda para el pago de vivienda por parte del estado de California, denuncian falta de información y trabas para hacer las solicitudes.

La primera traba es que se necesita acceso a una computadora y a un correo electrónico, para solicitar la asistencia.



“[Hay] personas que no se les hace fácil el uso de computadoras, y las preguntas se les complica”, dijo Pamela Agustín, coordinadora de la Coalición ‘Eastside LEADS’.



“A veces no tenemos esa facilidad de una computadora, un teléfono que nos pueda apoyar, ahí está la barrera”, añadió.



Otro de inconvenientes, es que si es un inquilino, el que va a pedir asistencia debe tener a mano toda la información personal del propietario de la residencia.



"Tener la información del [propietario] landlord, la dirección o teléfono, nombre, y correo electrónico", dijo Agustín.



También debe tener un contrato de arrendamiento o las factura de pagos, y además para obtener el alivio, el dueño de la propiedad debe aceptar perdonarle el 20% de lo adeudado, ya que recibirá solo el 80% del dinero, por lo que muchos están negando este acuerdo.



“Si nos han comentado que los [propietarios] landlords están diciendo que si ellos no quieren, no van a participar”, dijo Agustín.



Organizaciones que defienden los derechos de los inquilinos creen que el estado debería eliminar ese obstáculo y hacer obligatorio que el propietario acepte el subsidio. Denuncian que dueños de residencias se están negando para finalmente lograr los desalojos de los inquilinos



“Eso no puede ser opcional, eso tiene que ser garantizado”, dijo.



Otra denuncia para obtener la ayuda es la falta de información y confusión sobre dónde pedir la asistencia, y si calificas.



“El inquilino está preguntando, ¿a dónde voy, a la ciudad al condado o al estado?”, señaló Agustín.



Según los expertos, el primer paso es buscar asesoría, y saber cuáles documentos y datos van a ser necesitados, y buscar acceso a una computadora.

Cada jueves en la Iglesia Port City de Willmington hay gente para ayudar.

También pueden obtener ayuda del Programa de Ayuda con La Renta de COVID-19 de California en la página housingiskey.com o llamar al 1-833-430-2122.