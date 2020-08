Denuncian casas donde han realizado fiestas en Los Ángeles durante la pandemia

Las direcciones de al menos tres casas que supuestamente fueron el sitio de fiestas durante la pandemia de coronavirus se enviaron a la oficina del alcalde Eric Garcetti para que se consideren cortes de servicios públicos.

Garcetti anunció el 5 de agosto que autorizaría al Departamento de Agua y Energía a cortar los servicios públicos a hogares y negocios que albergan reuniones “atroces” en medio de la pandemia de COVID-19.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) respondió a las quejas de reuniones ruidosas y emitió citaciones en 13 hogares el fin de semana pasado, según Los Angeles Times. Los anfitriones recibieron advertencias de que podrían cortar el agua y la luz si continúan teniendo fiestas.

Las direcciones de dos de las casas se enviaron a la oficina de Garcetti para que se consideraran los cortes de servicios públicos, informó The Times. Una de las casas recibió una advertencia adicional esa misma noche después de que los invitados no se dispersaran.

La otra casa está “vinculada” a la estrella de TikTok, Bryce Hall, y se publicaron videos de fiestas en línea, donde se ve a los invitados sin máscaras ni siguiendo las pautas de distancia social, según The Times. La casa, que está en Hollywood, continuó siendo el sitio de fiestas después de la advertencia de LAPD.

Las otras 11 direcciones no fueron enviadas a la oficina de Garcetti porque los invitados se dispersaron después de la advertencia y no ha habido fiestas adicionales allí, informó The Times. Sin embargo, se han agregado a una lista de hogares que han sido advertidos, y si continúan celebrando fiestas allí, pueden estar sujetos a un cierre.

Las medidas surgen tras las reuniones que se han llevado a cabo en Los Ángeles durante la pandemia.

La oficina de Garcetti también recibió una tercera dirección de una casa que fue el sitio de una fiesta antes del fin de semana pasado, según The Times.

El LAPD no pudo confirmar de inmediato el informe al City News Service.

A ninguna casa se le han cortado los servicios públicos, en respuesta a las fiestas, hasta el martes por la tarde, según The Times.

Garcetti dijo que estas fiestas se llevan a cabo, generalmente, en casas de alquiler a corto plazo, pero la ordenanza de fiestas en casas de la ciudad prohíbe las reuniones que podrían causar riesgos para la salud y la seguridad de las personas.

El sindicato de oficiales de LAPD rechazó el uso potencial de oficiales en los esfuerzos de Garcetti para cerrar los servicios públicos en los hogares donde se han producido grandes fiestas.

La Liga Protectora de la Policía de Los Ángeles, el sindicato que representa a los oficiales de LAPD, tuiteó su oposición al uso de oficiales en cortes de servicios públicos.



“El alcalde Garcetti quiere reinventar la actividad policial. Debería enviar a su personal civil a apagar la electricidad de las personas y cortarles el agua”, tuiteó el sindicato el 9 de agosto.“Dejemos que los oficiales se ocupen del aumento de tiroteos y asesinatos en Los Ángeles. Necesitamos un líder y no un contorsionista político”.