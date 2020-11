Dentista abandona a paciente, dejándola sin muela y con deuda de $8,000

La oficina dental de una mujer, le dejó el trabajo incompleto, pero las cuentas, no paraban de llegarle, y fue por eso que se comunicó a Telemundo 52 Responde.

Según Mirna Domínguez, la forma en que la atendieron la dejo tan desilusionada, que canceló el tratamiento, pero la oficina dental se negó a liberarla del contrato, no obstante Telemundo 52 Responde habló con la financiera.

Domínguez acudió a La Paz Dental Group para ponerse prótesis dentales, y sacó un préstamo para pagar los $8 mil dólares del tratamiento, pero cuenta que el día que empezó su tratamiento, pasó algo raro entre los doctores que la atendían.

“Empezó el doctor y ella a pelear con él”, dijo Domínguez.

Agregó que la discusión sucedió mientras le estaban realizando el tratamiento, y de repente, la doctora paró.

“Se levantó y me dijo que había terminado, y me dejo el algodón en la muela, y le pregunté qué había pasado, y solo dijo "no, no, no, ya no puedo hacer el trabajo'”, contó Domínguez, quien se fue con el trabajo dental incompleto.

“Me hizo el agujero para sacarme el nervio de la muela, pero lo dejó abierto, y con el dolor, cuando me pasó la anestesia me empezó”, señaló Domínguez, que tuvo entonces que acudir otra clínica de emergencia para “que me taparan el agujero que me había dejado a medias”.

Indignada, informó a La Paz Dental Group que ya no volvería, y que quería cancelar todo, así que solicitó que devolvieran los $8,000 a la financiera.

“Me dijo que no, que no me podían devolver nada porque ya habían empezado el trabajo, y le dije, no han empezado nada”.

Desesperada, se comunicó con Telemundo 52 Responde, quien fue a la clínica para intentar hablar con el propietario de La Paz Dental Group, pero se negó a atenderlos. Telemundo 52 Responde luego se contactó con la financiera, Lending Point, que agradecieron por haber proporcionado detalles del caso, pues aseguraron no estar al tanto.

Luego de la revisión del caso, la financiera Lending Point informó que La Paz Dental Group nunca les comunicó que Domínguez intentó cancelar el financiamiento, y tampoco le devolvieron los fondos que ya se les habían entregado.

Añadieron que “dadas las circunstancias de lo sucedido con respecto al préstamo, en Lending Point hemos cancelado la deuda de Domínguez”, resolución que le devolvió la tranquilidad, ya que ese dinero lo tuvo que gastar para arreglarse la dentadura en otro lugar.