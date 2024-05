Compañía agrícola acepta pagar $2 millones por presunto acoso sexual de múltiples empleadas

Una compañía agrícola aceptó pagar 2 millones de dólares tras una demanda federal por presunto acoso sexual de múltiples empleadas.

El acuerdo llega años después de que se hicieran las denuncias. Pero ¿qué dicen las autoridades y la compañía acusada al respecto? Y muy importante, ¿qué puede hacer usted si es víctima de acoso o abuso sexual en su trabajo?

Fueron tres las empleadas que en el 2021 acusaron por presunto acoso sexual y represalias por quejarse a “Sunshine Raisin”, compañía matriz de “National Raisin Company” donde trabajaron entre el 2011 y el 2017. La demanda federal describe actos “severos” y “continuos” de parte de un supervisor nombrado “John Doe” como describe la abogada de la Comisión Federal de Igualdad y Oportunidades en el Empleo.

“Alegaron que ellas sufrieron el acoso sexual, incluyendo que él las tocaba a las empleadas sin su consentimiento, se tocaba los genitales de él mientras las miraba a las empleadas. Se frotaba contra ellas cuando ellas estaban trabajando y exigía que las mujeres tuvieran relaciones sexuales con él”, dijo Lorena García Bautista, Comisión de Igualdad y Oportunidades en el Empleo.

La demanda alega que el trabajador amenazaba a las empleadas y que cuando se quejaron, hubo represalias.

“Después de eso les quitaban el trabajo o las terminaban y ya no les daban trabajo”, dijo García.

García expresó que las trabajadoras que participaron en la demanda, al parecer, no eran las únicas que tenían estas quejas, aclarando que hasta ahora saben de al menos 25 más.

“Encontramos muchas otras mujeres que también fueron víctimas de acoso, no de John Doe, pero de otros empleados con las mismas empresas”, agregó.

Raisin alcanzó un acuerdo extrajudicial con la comisión federal de igualdad de oportunidades en el empleo, aceptando pagar 2 millones de dólares que se distribuirán entre las empleadas afectadas, y tendrá que establecer mecanismos efectivos para denunciar abusos, y entrenar a los trabajadores sobre el acoso y abuso sexual en el trabajo

solicitamos al abogado de National Raisin una declaración sobre el acuerdo, pero no respondió. No obstante, tras publicarse el acuerdo, el presidente de National Raisin, J. Kenneth Bedrosion expresó a través de un comunicado que: “la compañía accedió al acuerdo para evitar costos excesivos de litigio y para poder enfocarnos en nuestro negocio y nuestros clientes” añadiendo que “como parte del acuerdo, national raisin no admite haber cometido ninguna infracción, y continúa derivando un gran orgullo de proveer un ambiente seguro y positivo para todos nuestros empleados”.

García animó a toda persona que enfrente una situación de acoso sexual en el trabajo a alzar su voz: “yo sé que es muy difícil quejarse porque tienen miedo de represalias, a veces tienen miedo de sus esposos o tienen miedo por su estado inmigratorio. pero es muy importante”.

recomendó que presente su queja de preferencia por escrito, y que guarde cualquier evidencia del acoso, así como de su denuncia. apunte todo, nombres de testigos, fechas, horas, y cualquier detalle de lo que pasó, también puede llamar para recibir apoyo, al 1-800-669-4000, y oprimir el 2 para español.

“Nosotros estos tipos de casos de acoso sexual los vemos muy serio y estamos aquí para ayudarles”, dijo García.

Y dijo que, si usted trabajó para Sunshine Raisin, y cree que ha sido víctima, aún está a tiempo de presentar un reclamo al 213-785-3093

Cabe mencionar que la compañía de contrataciones temporales que colocaba a las trabajadoras en la empacadora, Select Staffing, también está acusada en la demanda federal, por presuntamente no tomar medidas para proteger a las empleadas, y por represalias contra quienes se quejaron. Dicha empresa aún está en litigio y aunque solicitamos que nos enviaran su postura, hasta el momento no hemos recibido respuesta.