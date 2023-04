Demandan a Snapchat por supuestamente facilitar venta de fentanilo

Esta semana, padres que perdieron a sus hijos tras consumir pastillas falsas envenenadas con Fentanilo, demandaron a la popular red social “Snapchat”, alegando que esa red social facilitó que los niños, sin saberlo, obtuvieran las pastillas con la droga, y terminó con sus vidas.



Actualmente, hay cinco demandas ya hechas contra esta red social muy popular entre los jóvenes en las decenas de familias alegan que fue esta plataforma la que permitió que los niños y jóvenes obtuvieran las píldoras adulteradas.



Daniel Puerta cumpliría 20 años esta semana, pero en lugar de celebrarlo, su padre junto a varias familias demandaron a Snapchat, la red social que ellos alegan permitió que obtuvieran medicamentos falsos envenenados con la potente droga fentanilo , una epidemia que está matando a jóvenes y niños.

“Snapchat está funcionando como el mercado libre de droga más grande del mundo”, dijo Jaime Puerta, su hijo murió por medicamento envenenado.



Adrián de Jesús también murió al consumir un medicamento adulterado, su madre pudo ver que supuestamente por Snapchat se contactó con el narcotraficante que le dio la pastilla que, sin el saberlo, era en realidad fentanilo puro.



“Pude abrir el teléfono de mi hijo, y se encuentra evidencia que pudieron ver los investigadores, y se trató de Snapchat”, dijo María Ortega, su hijo murió por medicamento envenenado.

Las vallas publicitarias que se han instalado en Los Ángeles y el condado de Orange están creando conciencia sobre los peligros del fentanilo como parte de una campaña destinada a salvar vidas.

Estos padres han hecho un reclamo legal ante la Corte Superior de Los Ángeles para que Snapchat modifiqué su Plataforma.

“Tenemos 5 demandas que involucran a 63 familias, nos dijo el abogado”, señaló Matt Bergman, abogado del centro de leyes Social Media Victims.



Y él asegura que de todas las familias que está representado, todos los casos menos una, los niños han obtenido la droga contaminada por Snapchat, dijo el abogado.

“En todos los casos, menos uno, los niños han obtenido la droga contaminada por Snapchat”, alegó



En el pasado, portavoces de Snapchat han dicho que capturan más del 80% de actividades ilícitas en su plataforma, señalando que:



“Usamos tecnología avanzada para detectar y eliminar la presencia de traficantes de drogas que tratan de abusar de nuestra plataforma. Además, bloqueamos los resultados de búsquedas con contenido asociado con drogas peligrosas”.



Pero según estos padres, la muerte de más jóvenes continúan ocurriendo.



“Padres deben hablar con sus hijos acerca de esta Plataforma que está diseñada para actividades nefastas, muy malas para los hijos”, dijo



No queremos que más padres pasen por este sufrimiento, no queremos más muertes, hay tantos niños muriendo a diario, esto tiene que parar", dijo



Sobre esta acción legal, Telemundo 52, volvió a contactar a Snapchat, y a través de un comunicado a nuestra cadena hermana NBC dijeron que la demanda está llena de acusaciones falsas, aunque a nuestra petición hasta ahora no han hecho comentarios.

Los padres harán otra protesta frente a la sede en Santa Mónica el próximo 12 de mayo.