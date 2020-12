Demandan a Feuer por supuesto mal manejo de una demanda al LADWP

Un hombre que demandó al Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles (LADWP) por facturas de servicios públicos inexactas presentó este lunes una demanda en un tribunal federal contra la ciudad por la forma en que la oficina del fiscal de la ciudad manejó el caso.

Antwon Jones, quien fue un demandante en un acuerdo en 2017 cuando el DWP se vio obligado a dar reembolsos a los clientes después de un gran problema de facturación, afirma que los funcionarios de la ciudad lo usaron como un “peón involuntario” y conspiraron con Paradis Law Group, que lo representó durante la primera demanda.

La debacle provocó una demanda colectiva que condujo a un acuerdo que requería que el DWP reembolsara a los clientes alrededor de $67 millones. El sistema de facturación en 2013 llevó a miles de clientes a recibir facturas inexactas, y a algunos se les cobraron excesivamente.

En la nueva demanda, presentada en Los Ángeles, los abogados de Jones acusan a la ciudad de Los Ángeles, al abogado municipal Mike Feuer y a dos abogados de la oficina de Feuer, James Clark y Thomas Peters, de realizar “un plan atroz y encubrimiento que defraudó a Jones, violó sus derechos civiles y desperdició fondos de la ciudad”.

Feuer dijo que aún no había revisado toda la denuncia, “pero parece ser una repetición de viejas acusaciones. Puedo decir inequívocamente que siempre he actuado con total integridad, y cualquier alegación en contrario es absolutamente falsa. Punto”.

Jones alega que fue “víctima de fraude, corrupción y un encubrimiento masivo del gobierno, que violó sus derechos constitucionales y costó a contribuyentes como él millones de dólares”, según su abogado, Jeffrey Isaacs.

“Fue explotado y traicionado por sus propios abogados, quienes individualmente se beneficiaron enormemente de sus irregularidades y luego conspiraron con los funcionarios de la ciudad para ocultar su malversación al Sr. Jones, al Tribunal Superior y, en última instancia, al público durante los últimos cinco años”, alegó Isaacs. “A través de esta demanda, el señor Jones busca justicia para él y para sus compañeros contribuyentes de la ciudad”.

Jones estaba entre más de un millón de clientes de servicios públicos a los que LADWP les cobró de más en 2014. El sistema fue implementado por la consultora global PricewaterhouseCoopers, que la ciudad había contratado en 2013.

En ese momento, según la demanda, Jones tenía poco más de 20 años y vivía en un apartamento de una habitación en Van Nuys, sin lavadora, secadora, lavavajillas ni aire acondicionado central. Su factura promedio de LADWP era de $25 a $30 por mes. Pero en agosto de 2014, recibió una factura de LADWP por $1374 durante cuatro meses, con un promedio de más de $340 por mes.

Después de quejarse en línea sobre LADWP, Jones fue contactado a fines de 2014 por el abogado de Nueva York, Paul Paradis, para que se convirtiera en demandante en una demanda colectiva que se entablaría contra la ciudad y LADWP. Jones firmó un acuerdo de retención con Paradis y su bufete de abogados, convirtiéndose en su cliente, afirma la demanda.

Sin que Jones lo supiera, Paradis y su co-abogado Paul Kiesel fueron contratados simultáneamente por la ciudad cuando comenzó a avanzar con una demanda contra PwC relacionada con la implementación del fallido sistema de facturación, según la demanda.

“Este conflicto masivo de intereses sería cubierto por los participantes durante aproximadamente los siguientes cinco años”, alegó Isaacs.

La demanda colectiva propuesta por Jones se presentó en abril de 2015. Para mantener en secreto su participación en ambas demandas, Paradis reclutó al abogado de Ohio, Jack Landskroner, y al abogado de Los Ángeles, Michael Libman, para que fungieran como asesores legales de Jones, según la demanda, que dice que los abogados de Paradis escribieron ellos mismos la demanda de Jones vs. Los Ángeles con información de funcionarios de la ciudad.

El Tribunal Superior aprobó el acuerdo en Jones vs. Los Ángeles en 2017, y Landskroner y Libman recibieron alrededor de $11.9 millones en honorarios de abogados a pesar de que no presentaron mociones, no llevaron a cabo ningún descubrimiento y no entablaron ningún litigio, y aunque el acuerdo fue ventajoso para la ciudad. y no particularmente favorable para muchos miembros del acuerdo, según la demanda, que alega que los honorarios de Landskroner y Libman fueron pagados por la ciudad.

“Como ahora está bien establecido, Paradis y la ciudad habían utilizado a Jones como un peón involuntario para conseguir el acuerdo fraudulento y colusorio en el caso Jonesvs. Los Ángeles”, según los abogados del demandante en la demanda actual.

”Pero debido a un encubrimiento que incluyó a Paradis, Kiesel, Landskroner, Libman, Feuer, Clark, Peters y otros, la colusión y el fraude subyacentes al acuerdo, no salieron a la luz hasta 2019, cuando fue expuesto por PwC en la curso de defenderse en City v. PwC.

“Como resultado del encubrimiento, Jones no estaba al tanto de Paradis y la malversación de la ciudad y las acciones legales que habría tenido contra ellos hasta después de que esas reclamaciones fueran prohibidas por el estatuto de limitaciones ... La ciudad, por lo tanto, privó a Jones de su derecho constitucional a acceder a los tribunales”, alegan los abogados de Jones.

La demanda de Jones está siendo presentada contra la ciudad para recuperar los daños y otras compensaciones monetarias a las que tenía derecho y habría recibido de no ser por la supuesta “violación de sus derechos civiles” de la ciudad, según Isaacs.

“Jones también está demandando a Feuer, Clark y Peters en nombre de los contribuyentes de California para exigirles que reembolsen a la ciudad por haber causado que gastara y desperdiciara ilegalmente los fondos de los contribuyentes para ocultar y encubrir sus irregularidades”, alegó.