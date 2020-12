Demandan a conductora tras choque que dejó a tres hermanas huérfanas

La familia de tres hermanas jóvenes heridas en un accidente de Newport Beach que mató a sus padres está demandando a la joven de 22 años, quien presuntamente conducía ebria y que ahora enfrenta cargos de asesinato y otros cargos derivados del accidente, dijo un abogado que representa a las víctimas.

La demanda, que se presentó la víspera de Navidad en la Corte Superior del Condado de Orange, nombra a Grace Elizabeth Coleman, así como a sus padres, James y Kelli Coleman.

La residente de Newport Beach está acusada de dos cargos de asesinato de segundo grado derivado del accidente del 8 de diciembre que mató a Henry Eduardo Saldaña-Mejía, de 27 años, y su esposa, Gabriela M. Andrade, de 28 años, ambos de Santa Ana.

Sus hijas, 1, 3 y 5, fueron hospitalizadas después del accidente, pero desde entonces fueron dadas de alta y se están recuperando de una fractura de miembros, dijo el abogado Jeff Roberts, que presentó la demanda por homicidio culposo en su nombre.

Las hermanas están siendo atendidos por su tía, que busca convertirse en su tutor, dijo Roberts.

“Se están recuperando muy bien”, dijo Roberts sobre las niñas. Ellas tienen un increíble sistema de apoyo con su tía. Ellas [las niñas] están ahí con ellas [la familia], y tienen abuelos, tías y tíos. Todo el mundo está contribuyendo".

Cada una de las niñas “tiene un yeso en la pierna, una tiene dos yesos”, dijo Roberts. “Pero están de buen humor”.

Roberts alegó que los padres de Grace Coleman eran responsables debido al historial de beber y conducir de su hija.

“No hay forma de que no supieran de su atropello y fuga en Laguna Beach, que estaba a cargo del seguro, y no puedo imaginar que no sabían de su DUI en agosto de 2020”, agregó Roberts.

El arresto de Coleman el 29 de agosto en Laguna Beach por un delito menor de DUI fue lo que llevó a los fiscales a presentar cargos de asesinato en segundo grado contra la acusada.

Un accidente mortal provocado por DUI generalmente daría lugar a cargos de homicidio involuntario, pero a menudo se asciende a asesinato con un arresto previo o condena por DUI.

Coleman estuvo involucrado en un atropello y fuga en junio del año pasado cuando ella golpeó un automóvil estacionado y luego huyó de la escena debido a la “intoxicación”, alegó Roberts.

La fiscal de distrito adjunta principal Jennifer Walker le dijo al juez Andre Manssourian del Tribunal Superior del Condado de Orange sobre los dos incidentes en una audiencia la semana pasada en la que argumentó en contra de permitir que Coleman saliera de la cárcel y entrara en un centro de rehabilitación. Manssourian declinó la solicitud y la fianza para la acusada.

Los fiscales alegan que el nivel de alcohol en la sangre de Coleman era del 0.22%, casi tres veces el límite legal - en el momento de la colisión.

Ella consiguió un viaje a casa la noche del accidente fatal, pero luego regres detrás del volante de su vehículo y chocó con el carro de las víctimas cuando los padres mostraban a sus hijas adornos navideños en Newport Beach, alegó Roberts.

Saldana-Mejía trabajaba en el resort Pelican Hill y estaba en el área para recoger algunos artículos de su trabajo, “y como estaban aquí en Newport Beach, tenían a los niños abrigados en pijama y estaban conduciendo y mirando la iluminación navideña”, dijo Roberts.

"Es una tragedia en muchos niveles", dijo Roberts. "Ella [la acusada] ha afectado una familia de 30 a 30 personas que amaban a mamá y papá y luego su propia madre y padre, y también su vida. Tiene solo 22 años y ahora podría enfrentar (42 años a cadena perpetua) en prisión".