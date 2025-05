Demandan a la leyenda de Motown, Smokey Robinson, por supuesta agresión sexual

Cuatro mujeres, identificadas como empleadas domésticas que trabajaron para Smokey Robinson y su esposa en su casa de Chatsworth, presentaron una demanda el martes, acusando a la leyenda de Motown de supuesta agresión sexual.

La demanda, presentada en el Tribunal Superior de Los Ángeles contra el cantante, compositor, productor y ejecutivo de un sello discográfico de 85 años, y su esposa, Frances Robinson, identifica a las demandantes como Jane Doe 1, 2, 3 y 4, quienes trabajaron durante años en la casa de los Robinson en Chatsworth. La denuncia incluye acusaciones de "repetidas agresiones sexuales y acoso sexual" contra las cuatro mujeres en la residencia y otros lugares.

Jane Doe n.° 4 también trabajó como asistente personal, cocinera y peluquera de Frances Robinson desde octubre de 2006 hasta abril de 2024, fecha en la que renunció, según la demanda.

La demanda también alega privación ilegal de la libertad, violencia de género y la creación de un ambiente laboral hostil.

La primera agresión sexual en la demanda, que involucra a Jane Doe No. 4, ocurrió en 2007 cuando acompañó a Robinson a su casa en Las Vegas, según la denuncia. Las agresiones sexuales ocurrieron en la casa y en otros lugares, según la demanda.

Jane Doe 1 trabajó para los Robinson desde marzo de 2023 hasta febrero de 2024, fecha en la que renunció. Jane Doe 2 trabajó para la pareja desde mayo de 2014 hasta su renuncia en febrero de 2020. Jane Doe 3 trabajó para los Robinson desde febrero de 2012 hasta abril de 2024.

Cada demandante acusó a Robinson de múltiples agresiones sexuales en la demanda y afirmó que temía denunciar las acusaciones a las autoridades por temor a perder su sustento.

Según la demanda, Frances Robinson no tomó las medidas correctivas adecuadas para evitar la conducta indebida del demandado Robinson.

NBCLA se ha puesto en contacto con los representantes de Robinson para obtener una declaración y está a la espera de una respuesta que se añadirá a este artículo.

Nacido y criado en Detroit, Robinson cursaba la secundaria cuando fundó el grupo vocal The Miracles y desarrolló una sólida amistad y vínculo profesional con su mentor, Berry Gordy. "Shop Around" de The Miracles se convirtió en el primer número 1 en la lista de sencillos de R&B del aclamado sello Motown Records. El grupo prosperó durante las dos décadas siguientes con canciones escritas por Robinson, como "You've Really Got a Hold on Me", "Ooo Baby Baby", "The Tracks of My Tears", "Going to a Go-Go", "More Love", "Tears of a Clown", coescrita con Stevie Wonder, y "I Second That Emotion".

Robinson pronto se convirtió en vicepresidente de Motown Records, pero también creó éxitos para otros grandes del sonido Motown, como The Temptations, Mary Wells, Brenda Holloway y Marvin Gaye.

Robinson se embarcó en una carrera en solitario que produjo éxitos como "Just to See Her", "Quiet Storm", "Cruisin'" y "Being With You".

Robinson lanzó un nuevo álbum el 25 de abril titulado "What the World Needs Now".