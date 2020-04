Demanda contra condado de Los Ángeles por peligro de COVID-19 en cárceles

Una coalición de organizaciones de derechos de los prisioneros ha demandado al condado de Los Ángeles y al departamento del alguacil por presuntamente no proteger a los reclusos de la amenaza del coronavirus.

La demanda colectiva propuesta, presentada el viernes por JusticeLA en un tribunal federal, busca exigir que el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles cumpla con las pautas emitidas por las agencias de salud pública para reducir la propagación de COVID-19 en las cárceles y liberar a los reclusos que están en alto riesgo de enfermedad grave o muerte en caso de infección debido a la edad y / o condiciones médicas subyacentes.

Un portavoz de LASD dijo que la agencia aún no había recibido la denuncia y, por lo tanto, no tenía comentarios.

El Departamento del Sheriff informó el viernes que 47 reclusos en la cárcel dieron positivo por COVID-19 desde que comenzó la pandemia y 19 se recuperaron.

Dentro del sistema carcelario, 2.240 reclusos han sido puestos en cuarentena y 92 han sido aislados.

En una sesión informativa a principios de esta semana, el alguacil Alex Villanueva dijo que 1.724 reclusos, casi el 15% de la población actual de la cárcel, se encuentran actualmente en cuarentena. El sheriff está reduciendo la población de la cárcel mediante la liberación de delincuentes no violentos de bajo nivel.

La demanda alega que en la Cárcel Central de los Hombres y otras instalaciones del condado, la mayoría de los reclusos se ven obligados a vivir en la misma habitación, donde se colocan docenas de literas triples a menos de unos pocos metros de distancia.

Los demandantes hacen referencia a un estudio reciente de la ACLU que indica que COVID-19 podría matar a 100,000 o más reclusos en todo el país si las poblaciones de la cárcel no son dramáticamente e inmediatamente reducidas.

"Con demasiada frecuencia, las personas encarceladas no tienen el privilegio o la plataforma para protestar por sus condiciones", dijo Lex Steppling, director de campañas y políticas de Dignity and Power Now, un grupo de Los Ángeles que aboga por los reclusos y sus familias y se encuentra entre los demandantes.

"No solo se trata de un sistema de castigo, sino de negación, incluido el acceso a la atención médica", dijo. "Esta negación constante requiere una respuesta que debe involucrarnos a todos, especialmente en un momento como este".

JusticeLA sostiene que no hay forma de seguir adecuadamente las pautas de distanciamiento social en la cárcel, alegando que los reclusos con síntomas como fiebre, tos y dolores corporales no están separados de otros presos y a muchos se les niega la realización de pruebas y cuidados.

Los demandantes en la demanda incluyen la Coalición de Justicia Juvenil con sede en Inglewood, junto con nueve reclusos actuales. "La gente morirá a menos que LASD adopte medidas de protección o dramáticamente (baje los rollos de la cárcel)", dijo el abogado principal de los demandantes, Dan Stormer.

“Deben operar de acuerdo con los Centros de Control de Enfermedades y los estándares de orientación del Departamento de Salud Pública de Los Ángeles (Condado). "Hay riesgos que amenazan la vida de todas las personas encarceladas y, más particularmente, para el alto porcentaje de prisioneros médicamente vulnerables", dijo Stormer.

“Estos son los prisioneros que tienen más probabilidades de enfermarse gravemente o morir si se infectan. No nos disculpamos en nuestra lucha para salvar las vidas de nuestros clientes, así como del personal de estas instalaciones y sus comunidades ".

Michael Saavedra, miembro de Youth Justice Coalition, dijo que el LASD, que opera el sistema de cárceles del condado, "no estaba preparado para contener un brote de resfriado común, y mucho menos una pandemia".

"Todos los expertos en salud pública reconocen que existe un mayor riesgo de infección para las personas que participan en el sistema legal penal y que la reducción de la huella del sistema debería ser parte de la respuesta de salud pública de COVID-19", dijo Saavedra.

"Dado que COVID-19 ya está en las cárceles del condado de Los Ángeles, se deben tomar todas las medidas posibles para reducir el riesgo para quienes permanecen detenidos".

Además de la demanda, JusticeLA ha lanzado una campaña en las redes sociales, #SuingToSaveLives, como punto focal para los esfuerzos de defensa de la organización.