Demanda contra compañía de lavado de autos a domicilio

Demandan a una compañía de lavado de autos a domicilio porque según la comisión laboral, estaban pagándoles menos de lo que marca la ley a sus trabajadores, clasificándolos erróneamente.

La ley cambió en California en enero, y ahora prohíbe que las compañías clasifiquen como contratistas independientes a trabajadores que siguen órdenes directas de su empresa.

Es una distinción importante, porque esto puede dejar sin beneficios que por ley le corresponden al trabajador.

Mobile Wash Inc. es una compañía, con sede en Bellflower, que permite al cliente ordenar por medio de una aplicación telefónica, un lavado de auto a domicilio, y tiene excelentes referencias por parte de los usuarios.

Pero hoy, está en la mira del departamento de relaciones industriales del estado, por presuntamente, violar los derechos de sus trabajadores.

La demanda es contra Mobile Wash Inc, y su director ejecutivo, Alfred Davtyan y los acusa de clasificar erróneamente, a sus empleados como contratistas independientes, ademas de no estar registrados como negocio de lavado automotriz, y de no pagar el salario mínimo, los descansos obligatorios y horas extras a sus empleados.

También alega que cometieron robo de propinas, pago tardío, y falta de pago de tiempo de incapacidad, entre otras violaciones.

La subcomisionada laboral de California, aseguró que los requisitos para ser trabajador de Mobile Wash Inc, no son legales.

Juliet Ovalle, subcomisionada laboral de California dice que “Tiene que proveer sus propios carros, uniformes de la compañía, esa es una violación de la ley laboral, tienen que proveer su propia aseguranza, equipo para hacer el trabajo, ahí el empleador se está lavando las manos de muchas responsabilidades.”

De acuerdo a la ley que entró en vigor el primero de enero, en California, un contratista independiente no puede estar bajo el control de la empresa que lo llamó, y sólo puede ser alguien que realice un trabajo diferente al que proporciona la compañía en cuestión.

La subcomisionada explicó que, según la investigación, en promedio, los trabajadores de Mobile Wash Inc, deberían haber estado ganando $1,521 más de lo que recibían cada semana y haber recibido otros beneficios que un contratista no recibe, pero, por ley, un empleado tiene derecho a obtener. como días de incapacidad pagados.

“Especialmente con respecto a la pandemia, una persona q es clasificada incorrectamente va a obtener más obstáculos para obtener beneficios que les corresponden como trabajadores”, dijo Ovalle.

Intentamos hablar con representantes de mobile wash inc para obtener una respuesta, pero hasta el momento, no se han comunicado con nosotros.

Si usted cree que se están violando sus derechos laborales, puede reportarlo al 844-522-6734, donde le atenderán en español, y recuerde que sus llamadas son confidenciales, y que todos los trabajadores tienen derecho, no importa estatus migratorios de los trabajadores.