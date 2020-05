Deciden mantener congelamiento de rentas en Santa Ana

Anular una orden ejecutiva para congelar los aumentos de rentas temporalmente en Santa Ana, o mantenerla en vigor, es un asunto de discusión en estos momentos en el Concejo municipal de Santa Ana.

Esta medida afectaría a la mayor parte de los residentes de Santa Ana, ya que el martes se informó que casi un 60 % de sus habitantes rentan una casa, una habitación o un apartamento.

Con una enfermedad de cáncer y desempleada, Gloria Reynosa le contó a Telemundo 52 que en medio de la crisis de salud y financiera, el dueño de la casa que renta le está cobrando un cargo extra por no completar el pago de la renta.

“A mí me está cobrando $155 de recargo y a mi hermano $145. Yo le digo que no se me hace justo porque no tenemos mucho trabajo”, dijo Reynosa, quien renta en Santa Ana.

Para proteger a inquilinos como Reynosa, la ciudad emitió una orden ejecutiva el mes pasado para congelar los aumentos de renta temporalmente.

Vicente Sarmiento, concejal de Santa Ana, fue uno de los concejales que apoyó esta decisión.

“Hemos hecho muchas órdenes ejecutivas para proteger a los inquilinos, a las familias que están viviendo mes a mes”, dijo Sarmiento.

El Concejo decidió este martes discutir si anulaba o mantenía vigente esta medida tras recibir esta carta de la Asociación de Apartamentos de California y del Condado de Orange solicitando la anulación del congelamiento de aumento de rentas.

“Ellos nos dijeron que estaban de acuerdo con estas pólizas de congelar las rentas, entonces nosotros actuamos después que recibimos ese aviso de ellos,

pero, ¿por qué cambiaron de opinion”?, dijo Reynosa.

En un comunicado escrito, un representante de la Asociación respondió:

El Concejo de Santa Ana debería anular inmediatamente la orden ejecutiva que establece una congelación de rentas injustificada e ilegal en la ciudad. No debió haber sido incluida en la orden ejecutiva”, agregó.

“Hemos visto que estamos bajo todos nuestros derechos para hacerlo porque está bien limitado. No estamos haciendo un tiempo indefinido”, señaló Sarmiento.

La orden para congelar el aumento de rentas se estipuló hasta el 31 de mayo, y según el concejal Sarmiento, fue para proteger más del 56 % de los residentes que rentan vivienda en Santa Ana.

“Si así está bien complicado estar pagando la renta ahora que quieran aumentar está más difícil todavía”, dijo Cindy Godínez, quien renta apartamento en Santa Ana.

La decisión de congelar los aumentos de rentas en Santa Ana se tomó junto con una moratoria que prohíbe temporalmente los desalojos de inquilinos en la ciudad.