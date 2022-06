De productora de noticias a creadora de la serie “Gordita Chronicles”

Trabajar en el mundo de noticias le ayudó a ser mejor escritora de series, asegura Claudia Forestieri, creadora de la nueva comedia “Gordita Chronicles”.

“De día era mujer de noticias, de noche era una aspirante a escritora de series”, dijo Forestieri a Telemundo 52, mientras recordaba todos los años que trabajó como reportera, en la mesa de asignación y, finalmente, como productora.

"Telemundo me ayudó a convertirme en una escritora de televisión. Cuando hacemos noticias tienes que lanzar historias todos los días, y si tu historia no se eligió, no puedes sentarte a llorar, tienes que seguir lanzando ideas, además de cumplir con fechas límites y ser capaz de contar de qué se trata una historia de una manera eficaz y rápida, y eso es similar a escribir series de televisión”, señaló Forestieri.

Quería mostrar la vida del inmigrante que nunca se muestra, el lado divertido, el lado feliz, el lado positivo, mostrar las cosas maravillosas de la cultura latina

Y a pesar de que amaba ser periodista, su corazón llevaba la esperanza y el sueño de convertirse en una escritora de una serie televisiva, y nueve años después, tras mucho sacrificio, lágrimas, horas sin dormir y estar a casi 3,000 millas de distancia de su familia, la inmigrante de raíces dominicanas ha creado una serie que ha recibido apoyo de las actrices y productoras ejecutivas, Eva Longoria y Zoe Saldaña.



NO FUE FÁCIL

Forestieri contó que cuando llegó a Los Ángeles no fue nada fácil, especialmente porque estaba lejos de su familia.

“Comencé desde cero. No tenía ningún contacto, no conocía a nadie en esta industria. Sacrifiqué mucho, me perdí muchas bodas, vacaciones, pero al final mi familia me entendió”.

Forestieri, quien dejó Miami a los 35 años, dijo que al llegar a la costa oeste con un deseo fue obligada a prepararse para el reto que iba a enfrentar. “Tuve que enamorarme del proceso, del viaje que estaba por caminar. Tuve que aprender a ser una mejor escritora, tomar clases”.

LA SERIE “GORDITA CHRONICLES”

Tras ser aceptada en varios programas de escritores, en el 2018 Forestieri realizó su primer trabajo de guionista, y en el 2019 colaboró en la serie de Netflix de Selena.

Justo durante la pandemia, HBO Max anunció que había elegido la serie “Gordita Chronicles” y se robó el corazón de las actrices Zoe Saldaña y Eva Longoria, quienes se convirtieron en las productoras ejecutivas de la serie.

Inspirada en la vida de Forestieri, la protagonista de “Gordita Chronicles” es Carlota, “Cucú” Castilli (Olivia Goncalvez), una niña de 12 años que junto con sus padres y su hermana mayor abandonan República Dominica para perseguir el Sueño Americano en 1985, después de que su padre, un ejecutivo de marketing para una aerolínea, fuera transferido a Miami.

La serie muestra cómo la pequeña Cucú enfrenta los desafíos de ser una inmigrante a un mundo nuevo, mostrando su valentía, humor, travesuras, además la importancia de su cultura y amor.

“Quise escribir un guion que fuera personal. Yo era una niña inmigrante, quería una vida mejor, tenía que aprender un nuevo idioma, un nuevo estilo de vida en un nuevo país, y hacer nuevos amigos”, señaló Forestieri.

“Quería reflejar la vida del inmigrante que nunca se muestra, el lado divertido, el lado feliz, el lado positivo, mostrar las cosas maravillosas de la cultura latina y cómo nuestra cultura y la cultura estadounidense pueden unirse y crear una comunidad hermosa”, añadió.

La guionista agregó que la mayoría de los inmigrantes que llegan a un país nuevo “quieren una vida mejor, quieren que el país sea mejor” y es precisamente lo que demuestra la serie.

En cuanto el título "Gordita Chronicles", Forestieri dijo, "pues no me gustaba que me llamaran gordita, pero para los hispanos, los apodos son un término de cariño, en inglés no tiene el mismo sentido, es más como una ofensa, pero yo lo acepté, y era importante escribir e incluir esto porque esto era parte de mí, esto me ha definido toda mi vida".