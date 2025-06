Líder de sindicato SEIU enfrenta cargos federales tras ser arrestado durante operativo migratorio

Un líder sindical enfrenta cargos federales tras su arresto el viernes durante un operativo de inmigración en Los Ángeles.

David Huerta, de 58 años y líder del Sindicato Internacional de Empleados de Servicio de California (SEIU), fue acusado federalmente de conspiración para obstaculizar el trabajo de un oficial, según documentos judiciales. Permaneció bajo custodia federal el lunes en Los Ángeles, con una primera comparecencia judicial programada para la tarde.

El delito conlleva una pena máxima de hasta seis años en una prisión federal.

Huerta fue arrestado el viernes mientras agentes federales ejecutaban órdenes de allanamiento en negocios sospechosos de emplear a inmigrantes indocumentados y falsificar registros laborales, según la denuncia penal. Varios manifestantes acudieron al lugar de trabajo, incluido Huerta.

Huerta "obstruyó deliberadamente" el acceso de los agentes al lugar de trabajo bloqueando su vehículo, según la Fiscalía de los Estados Unidos. El líder sindical y otra persona se sentaron frente a la única puerta de entrada vehicular del negocio, según la denuncia.

Huerta fue confrontado por un agente del orden público que intentó apartarlo y, cuando se negó a moverse, lo empujó al suelo y lo detuvo, según la denuncia.

Huerta emitió un comunicado tras su arresto.

"Lo que me pasó no se trata de mí. Se trata de algo mucho más grave", dijo Huerta. "Se trata de cómo, como comunidad, nos mantenemos unidos y resistimos la injusticia que está ocurriendo. Personas trabajadoras, miembros de nuestras familias y de nuestra comunidad, están siendo tratadas como criminales. Todos debemos oponernos colectivamente a esta locura porque esto no es justicia. Esto es injusticia. Y todos debemos apoyar la justicia".

Las operaciones de control migratorio del viernes resultaron en docenas de arrestos en el área de Los Ángeles, según un funcionario de Seguridad Nacional.

"Hoy (viernes), oficiales y agentes de ICE, junto con agencias policiales asociadas, ejecutaron cuatro órdenes de registro federales en tres lugares del centro de Los Ángeles. Aproximadamente 44 personas fueron arrestadas administrativamente y una por obstrucción. La investigación continúa en curso; se actualizará la información según corresponda", declaró la portavoz de HSI, Yasmeen Pitts O'Keefe.

El operativo del viernes y otras operaciones recientes de control migratorio fueron seguidas de manifestaciones en Los Ángeles. Decenas de personas fueron arrestadas durante el fin de semana en relación con la violencia que estalló en el centro de Los Ángeles tras las protestas, incluida una afuera del centro de detención federal el domingo.