Danny Trejo, Magic Johnson y Arsenio Hall animan a los angelinos a vacunarse

La ex estrella de los Lakers Earvin “Magic” Johnson, el ex presentador de un programa de entrevistas Arsenio Hall y el actor Danny Trejo recibieron este miércoles una de las vacunas COVID-19 aprobadas frente a la cámara para alentar a los angelinos a vacunarse.

“Estoy muy feliz de estar aquí con Danny y mi amigo de 40 años Arsenio Hall para recibir esta vacuna porque es muy importante. He estado haciendo todo de la manera correcta, usando mi máscara, lavándome las manos todo el tiempo, me he estado haciendo una prueba de COVID-19 parece cada dos semanas”, dijo Johnson, quien recibió la vacuna Pfizer.

“Lo más importante ahora es ponerme esta vacuna y tranquilizarme...Hice toda mi investigación y tarea y consulté a mis médicos y me dijeron que esto es lo que debería estar haciendo”, agregó.

El jefe del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, Ralph Terrazas, administró las inyecciones a Johnson, Hall y Trejo en un sitio administrado por la ciudad en el campus de University Park de la USC para alentar específicamente a las personas en el sur de Los Ángeles a que se vacunen.

Aunque la vacunación de la población contra el COVID-19 sigue avanzando, muchos tienen miedo de sufrir reacciones a la vacuna o no creen que la inmunización sea efectiva.

El sitio está en un estacionamiento de siete pisos y las personas pueden conducir o caminar para recibir su vacuna. “Lo más importante es que está justo aquí en el sur de Los Ángeles...como probablemente todos sepan, los datos recientes han demostrado que el 4% de los residentes del sur de Los Ángeles han sido vacunados a mediados de febrero y, sin embargo, el 18% o el 16% de los pacientes que tenían COVID-19 venían de esta área”, dijo la presidenta de la USC, Carol Folt.

Con la implementación de las vacunas en los últimos meses, la tasa de infecciones en el condado de Los Ángeles ha disminuido drásticamente. El promedio de siete días es de aproximadamente 648 casos por día, mientras que hace un par de meses era de más de 20,000, señaló el alcalde Eric Garcetti.

“Estoy tan orgulloso de tomar esta foto, y sé que hay muchos, incluso en mi vecindario, hay muchos hombres duros que están hablando de 'no necesitas ninguna vacuna', pero sabes qué, tal vez tu la familia lo hace”, dijo Trejo, quien recibió la vacuna Moderna. “Si no la toma para sí mismo, tómela para su familia, porque quiere mantener a sus hijos a salvo”.

Hall, quien recibió la vacuna Johnson & Johnson de una sola dosis, dijo que la precaución de salud debe trascender la política. “Por cierto, Donald J. Trump y Barack Obama entendieron esto, no están de acuerdo en nada, pero ambos tienen la vacuna”, dijo Hall. “Confío en nuestros científicos mucho más que en la cocina de mi madre. Gracias Earvin por invitarme a hacerlo. Tenemos que hacer esto porque tenemos que volver a la normalidad y este es el único camino para lograrlo”.

Johnson, Trejo y Hall, apodados el “New LA Dream Team” por Garcetti, se unieron a la supervisora ​​del condado, Holly Mitchell, el concejal Curren Price y la directora de salud pública del condado de Los Ángeles, Barbara Ferrer, para instar a la comunidad del sur de Los Ángeles a vacunarse.

“Décadas de racismo sistémico y distribución desigual de los mismos recursos que apoyan la buena salud han dejado a estas comunidades especialmente vulnerables a la pandemia”, dijo Ferrer. “Para hacer frente a la grave injusticia que esta pandemia ha dejado al descubierto, el lanzamiento de la vacuna debe centrarse con láser en abordar los problemas de equidad y las consideraciones para reducir las barreras a la vacunación”.

Garcetti dijo que el programa de Alcance Móvil para la Equidad de las Vacunas de la ciudad, que trae vacunas en comunidades de bajos ingresos con hogares densos, ha administrado más de 36,000 dosis, el 90% de las cuales fueron a los brazos de personas de color.

Los Centros para el Control y Prevención de enfermedades CDC recomiendan que aquellos que recientemente se hayan contagiado de COVID-19 esperen un mínimo de tres meses antes de vacunarse contra el coronavirus.

“Los pasos que estamos tomando hoy para asegurarnos de que esté vacunado nos protege individualmente y protege a nuestra comunidad. Y es importante que todos demos un paso al frente cuando podamos”, dijo el concejal Curren Price.

“Fui uno de los primeros en proponer la vacuna y cuando llegó mi turno, la tomé. Deberías hacer lo mismo ...vamos a ir eliminando esto hasta que todos en nuestra comunidad tengan su pequeña tarjeta y para mostrar y demostrar que se han vacunado”.

Mitchell instó a las personas que tal vez no confíen automáticamente en la vacuna, para hablar con las personas en las que confían en su comunidad.

“Pedimos que siempre le pregunte a su médico, hable con amigos de confianza, hable con clínicas comunitarias, las organizaciones comunitarias sobre por qué esto es importante para nuestro futuro colectivo, para que nuestros hijos puedan regresar a la escuela, para que los estudiantes de la USC puedan regresen el próximo año y continúen viviendo sus vidas plenas”, dijo.