Conductor atropella y apuñala mortalmente a ciclista en Dana Point

Un ciclista fue atropellado y apuñalado mortalmente por un conductor el miércoles en un horrible ataque en Pacific Coast Highway (PCH) en el condado de Orange, dijeron las autoridades.

Los investigadores están tratando de determinar el motivo del ataque cerca de Crown Valley Parkway en Dana Point.

El hombre que montaba una bicicleta de montaña estaba en un carril para bicicletas en la vía costera cuando fue atropellado por el conductor de un sedán Lexus blanco, dijeron los investigadores. Luego, el conductor salió del automóvil y atacó al hombre, dijeron testigos a los investigadores.

“Un vehículo se acercó a un ciclista en esta intersección, lo golpeó y lo lanzó a la intersección”, dijo el sargento. Mike Woodroof, del Departamento del Alguacil del Condado de Orange. “En ese momento, el sospechoso condujo alrededor de la víctima, salió de su vehículo, volvió a la víctima y continuó agrediéndolo”.

Un comandante de guardia del departamento del alguacil dijo que el conductor estaba armado con un cuchillo.

El ciclista murió más tarde en un hospital. Los detalles sobre su identidad no estuvieron disponibles de inmediato.

Varios testigos, algunos de los cuales detuvieron al conductor hasta que llegaron las autoridades, hablaron con los investigadores, quienes dijeron que están tratando de determinar un motivo y si el conductor y la víctima se conocen.

“Es bastante loco y surrealista que suceda algo así”, dijo Carson Hagmier, que vive cerca.

La identidad del conductor no estuvo disponible de inmediato.

