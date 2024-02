Incendio en vivienda deja un muerto y un herido en Culver City

LAFD Alert-KNOCKDOWN DelRey Structure Fire 4918 S Sycamore Dr MAP: https://t.co/pny5rDXnIp FS62; 37 LAFD FF (w/ help from Culver City FD) in 41 min. 2 patients found (1 transported unk condition, 1 deceased). PIO Captain Adam Van Gerpen en route. DETAILS: https://t.co/m4Kce5xb5Q