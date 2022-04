Culver City ampliará una acera para acomodar campamento de indigentes

Los campamentos para personas sin hogar son un problema creciente en todo el sur de California, y mientras algunas comunidades están despejando ciudades de tiendas de campaña, Culver City está adoptando un enfoque diferente y controvertido: la ciudad planea usar dinero para ampliar temporalmente una acera para dejar espacio para un campamento.

El campamento para personas sin hogar en el Bulevar Washington, debajo de la Autopista 405 puede ser pequeño en comparación con otros en el condado de Los Ángeles, pero se ha convertido en uno de los temas más controvertidos de Culver City.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Aunque solo hay unas pocas tiendas de campaña, algunas personas tienen miedo de acercarse demasiado, por lo que bajan a la calle.

Algunos incluso se niegan a caminar de camino a la escuela secundaria de Culver City, porque sus hijos no se sienten seguros.

Mario, un residente que pidió que usáramos solo su nombre de pila, dice que navegar entre las carpas es un problema, pero no está contento con la solución que se le ocurrió al ayuntamiento.

En lugar de obligar a las personas sin hogar a mudarse, como lo han hecho otras ciudades, el consejo votó 4 a 1 para gastar hasta $200,000 para ampliar la acera para que la gente no tenga que caminar por la calle.

A algunos les preocupa que al hacer más espacio para el campamento, la ciudad pueda atraer a más personas sin hogar a venir a ese lugar.

"¿Por qué deberíamos gastar $200,000 para hacer una construcción y decirle a la gente, a los que no tienen vivienda, oye, puedes enviar un correo electrónico a la calle, está bien", dijo Jeff Cooper.

La indigencia se ha convertido en una crisis para la ciudad y al condado, con el aumento de las personas sin hogar tras la pandemia.

Cooper es residente de Culver City y exalcalde. Piensa que el plan es una pérdida de dinero de los contribuyentes.

"¿Por qué no darles el dinero y hacer que obtengan algún tipo de vivienda en lugar de gastar dinero?" él dijo.

El plan eliminaría 15 espacios de estacionamiento en el Bulevar Washington, que, según los vecinos, conduciría automóviles a calles residenciales donde ya no hay suficientes estacionamientos.

Pero el alcalde de Culver City defiende el plan y dice que es más barato que una demanda. Podría costar millones si alguien demanda a la ciudad por violar la Ley de Discapacidades Estadounidenses porque las carpas están bloqueando el acceso para discapacitados.

"Este es solo un paso provisional para asegurarnos de que trabajamos para encontrar soluciones a la falta de vivienda. También nos aseguramos de que nuestros residentes tengan un paso seguro en todas nuestras calles y aceras", dijo el alcalde Daniel Lee.

La ciudad de Los Ángeles invertirá miles de millones de dólares para brindarles un techo a más de la mitad a las personas sin hogar.

CalTrans tiene que aprobar la ampliación de la acera porque se encuentra debajo de la Autopista 405. Si se aprueba, la pasarela se ampliará a fines de julio, y en octubre la ciudad podrá ofrecer viviendas cuando estén listos la transformación de dos moteles bajo el Proyecto Room Key financiado por el estado.

Pero, por supuesto, no hay garantía de que las personas que viven en las tiendas acepten la oferta.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.