Cuidado donde estacione su vehículo, no todas las infracciones se han suspendido por la pandemia COVID-19

A mediados de marzo el alcalde de Los Ángeles anunció que ciertas infracciones a los automóviles estacionados serían suspendidas debido a la pandemia del coronavirus, pero no todas. Los residentes se preguntan cuales son los cambios, especialmente uno que tuvo su carro remolcado.

Muchas de las reglas siguen vigente, por ejemplo no podrá estacionarse donde la vía es de color rojo, ni tampoco en parquímetros sin pagar.

“A mi me llevaron el carro”, dijo Juan Alamillo.

Él logró recuperarlo, pero tuvo que pagar una multa.

“Y me costó $298.75”, dijo.

Explica que el 20 de marzo lo estacionó en la calle Main en el sur de Los Ángeles, ya que no pudo encontrar otro estacionamiento cerca de su casa.

El letrero donde se estacionó indica que no puede dejar el carro entre las 7 a.m. y 9 a.m., pero lo hizo porque pensó que todas las infracciones habían sido suspendidas durante la crisis del coronavirus por orden del alcalde.

“La gente de una forma u otra no entendió bien el mensaje”, dijo Alamillo.

El anuncio del alcalde Eric Garcetti especificó que solo ciertas multas fueron suspendidas, pero no todas.

Temporalmente no habrán infracciones a los autos estacionados durante los días que deben de limpiar las calles, salvo que haya un campamento de indigentes en la vía.

Tampoco se sancionarán a los vehículos abandonados durante la noche.

En cambio, continuaran las infracciones a los carros estacionados en las zonas de color, en los parquimietros sin pagar o en zonas donde hay horarios restringidos. Tampoco puede estacionarse al lado de un hidrante.

Si lo hace, le puede pasar lo que le ocurrió al señor Alamillo. Se quedó sin su carro y con una deuda sustancial.

“Le pediría que ayuda a la comunidad para que sea un poquito más flexible en cuestión de dejar los carros en las calles”, dijo.

La suspensión de esas multas en Los Ángeles es temporal, solo hasta el 19 de abril, y para ciertas infracciones, es solo por dos semanas.

La suspensión de ciertas infracciones es solo por dos semanas. Si tiene alguna duda puede llamar al 211.