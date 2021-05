Cuidado con los hackers: aumentan los fraudes a través de las redes sociales

Se reportan cada día más fraudes a usuarios de redes sociales, y es que los criminales están utilizando una táctica para hacerse pasar por ellos, para cometer robos.

Desde hacerse pasar por agencias de gobierno para ofrecer beneficios falsos, hasta robarse el perfil de usuarios, para pedir dinero a sus contactos. Telemundo 52 Responde tiene algunas alertas.

Sheila López aprendió de la peor manera, que no hay que creerse de todo lo que aparezca en sus redes sociales.

López le contó a Telemundo 52 Responde que cuando vio una publicación en su página de Facebook, ofreciendo hasta $2,000 de la agencia federal de emergencias, FEMA, a personas que respondieran en la sección de comentarios, le llamó la atención.

"Decía o si tú me mandas $100 en Cash App, recibes $1,500, si mandas $200, recibes $2,400 y así sucesivamente", dijo López, la hackearon su cuenta de Facebook.

Aunque admite que se le hizo raro, no resistió la tentación.

"Yo sinceramente dudaba, pero me lo explicó tan bien, me dijo tantas cosas que tenían sentido, pero a la vez dije, pues déjame probar, puede que sí sea cierto”, señaló López.

La estafadora la convenció de enviar $200 dólares, así como una foto de su licencia de conducir y hasta su correo electrónico y contraseña para la cuenta de Facebook.

En un mensaje de texto, la estafadora le dijo que no se preocupe, porque como cristiana, nunca le haría daño, pero después de eso, López perdió acceso a su cuenta de Facebook.

“Ya no podía ingresar, me cambió el correo, me cambió absolutamente toda la información”, dijo López.

Usando la foto de López, la estafadora comenzó a engañar a sus contactos "haciéndose pasar por mí, como que yo estoy haciendo estas cosas de FEMA, y que estoy dando $2,500.

FEMA advierte al público sobre todo tipo de esquemas de fraude que han aparecido durante la pandemia, estafas que usan el nombre y logotipo de la agencia, no solo en Facebook, sino en mensajes de texto, correos electrónicos y hasta páginas de internet falsas.

Un portavoz de la agencia federal reiteró que "FEMA nunca pedirá dinero a cambio de servicios o asistencia".

En otra modalidad de la estafa, a Karla Ávila le llegó un mensaje por celular, supuestamente de una compañera de trabajo, pidiéndole enviar unos códigos que recibió.

"Ella me pidió que le enviara un código para poder restablecer su teléfono y yo mandé ese código pensando que era ella", dijo Ávila, víctima de fraude. Con eso, el hacker pudo adueñarse de la cuenta de Facebook de Ávila, y usando su identidad, comenzó a pedirle dinero a sus amigos que fueron muy generosos. como un total de $1400.

Es un verdadero problema.

La portavoz de Facebook le dijo a Telemundo 52 Responde que entre octubre y diciembre del 2020 tuvieron que retirar mil millones de mensajes no deseados de sus páginas", pero piden a sus usuarios, actuar con precaución, y reportar publicaciones sospechosas.

Este alerta, y recuerde, cualquiera que sea la oferta, nunca comparta su información personal, ni contraseñas con otra persona, recuerde que las agencias del gobierno no piden dinero para brindar asistencia.