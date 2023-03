Cuatro perros atacan mortalmente a hombre de Jurupa Valley

Un hombre murió tras ser atacado por cuatro perros en Jurupa Valley, dijeron las autoridades de servicios de animales.

El ataque ocurrió alrededor de las 7:30 a. m. del martes en una propiedad en la esquina de Bellegrave Avenue y Martin Street, dijo el Departamento de Servicios para Animales del Condado de Riverside.

Según los informes, la víctima estaba allí para trabajar para el dueño de la propiedad, dijo el departamento de servicios para animales.

Alguien llamó al 911 después de escuchar gritos en el lugar, que según el RCDAS es una casa residencial convertida en un negocio. El departamento de servicios para animales dijo que el hombre había realizado trabajos previos para el propietario sin incidentes.

La propiedad está ubicada al otro lado de la calle de la preparatoria Jurupa Valley. La escuela está cuenta con una cerca y tiene varios letreros que dicen "cuidado con el perro".

Un vecino que no quiso ser identificado le dijo a nuestra cadena hermana NBC4 que los perros a menudo salían porque los trabajadores que entraban y salían de la propiedad dejaban la puerta abierta.

“Los perros persiguen a los autos, a los estudiantes de secundaria. Son peligrosos, por eso cierro mi puerta todo el tiempo, tengo niños pequeños y por eso la cierro”, dijo.

El propietario no estaba allí en el momento del ataque y luego entregó a los perros, tres belgas malinois y un cane corso, para la eutanasia, dijo el departamento de servicio de animales.

En un comunicado de prensa, la directora de servicios para animales, Erin Gettis, calificó el ataque como un recordatorio para que los dueños de perros estén atentos para mantener a los demás a salvo. “Esta es una tragedia y nuestros pensamientos están con la familia y los seres queridos de este caballero”, dijo Gettis.

