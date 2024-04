¿Cuáles son los lugares que traen más suerte con boletos que salen ganadores? Esto dicen los datos de la Lotería de California

Este fin de semana otra persona se podría convertir en multimillonaria.

El sorteo del premio Powerball de 1,230 millones de dólares se llevarán a cabo el sábado por la noche, con un premio en efectivo estimado de 595,1 millones de dólares.

Si está pensando en probar suerte por el cuarto premio mayor más grande del Powerball, aquí tiene datos que pueden aumentar sus posibilidades.

Ubicación, ubicación, ubicación

Buenas noticias para los jugadores de lotería en el sur de California: el condado de Los Ángeles tiene la mayor cantidad de ganadores de Powerball y Mega Millions, con una gran diferencia comparado con cualquier otro condado del estado, según un análisis de los datos de la Lotería de California hecho por NBC News.

Esto no es una sorpresa dado que los condados con poblaciones más grandes, como Los Ángeles, tienden a tener más minoristas de la Lotería de California.

¿Qué tipo de minorista tiene más suerte?

Las tiendas de comestibles típicamente conectadas a estaciones de gasolina han vendido el mayor número de boletos ganadores de Powerball y Mega Million desde el 2021, según el análisis de datos de NBC.

Las tiendas de conveniencia que no venden gasolina, como las licorerías y los supermercados, son los siguientes tipos de minoristas de la lista donde se vendieron más boletos ganadores.

¿Las tiendas más afortunadas del sur de California?

Bluebird Liquor en Hawthorne se encuentra entre los cinco principales minoristas donde se han vendido boletos ganadores en el estado, con un total de ocho boletos ganadores vendidos en el lugar, incluidos cuatro Powerball y cuatro Mega Millions, desde el 2021.

En el condado de Los Ángeles, los minoristas también tienen los premios medios más altos de Powerball y Mega Millions. Gran parte del dinero corresponde a premios mayores recientes en el sur de California.

Joe's Service Center en Altadena tiene el premio medio más alto hasta la fecha, ya que vendió el histórico boleto de Powerball de $2 mil millones del estado en noviembre de 2022.

Le sigue de cerca el Mini Market de Las Palmitas en el centro de Los Ángeles, que vendió un boleto de Powerball de mil millones de dólares en julio de 2023.

Otro punto de acceso es Primm Valley Lotto en Nipton, junto a la autopista 15 entre Los Ángeles y Las Vegas, donde se vendieron 28 boletos ganadores de Powerball y 20 Mega Millions entre marzo de 2021 y febrero de 2024.

Todo se reduce a una cosa: suerte

Para Mega Millions, las probabilidades de acertar los seis números son de 1 entre 302,6 millones.

Powerball tiene probabilidades ligeramente mejores con 1 entre 292,2 millones.

Los sorteos del premio Powerball de casi $1,23 mil millones comenzarán el sábado por la noche.

El premio en efectivo estimado asciende actualmente a 595,1 millones de dólares. Los boletos para Powerball cuestan $2 por jugada. Los boletos se venden en 45 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.