Cronología de las protestas por las redadas de ICE en Los Ángeles

La mañana del 6 de junio se hizo evidente que ese no era un viernes cualquiera en Los Ángeles.

Agentes federales arrestaron a personas en el centro de Los Ángeles y sus alrededores. Algunos de los detenidos fueron jornaleros cerca de un Home Depot en Westlake, y trabajadores en el Distrito de la Moda en la tienda de ropa Ambience.

La fiscalía federal afirmó tener una orden de registro relacionada con trabajadores con documentos falsos. A medida que se difundió la noticia de los arrestos migratorios, aumentó el miedo, la confusión y la indignación.

Más tarde esa noche, una multitud más grande se congregó en el edificio federal, exigiendo el fin de las redadas migratorias. Algunos vandalizaron edificios y tuvieron enfrentamientos violentos con los agentes.

Sábado, 7 de junio: Protestas y violencia en Paramount

Al día siguiente, informes sobre redadas migratorias cerca de un Home Depot en Paramount, una comunidad al sur del condado de Los Ángeles, atrajeron a cientos de manifestantes.

El FBI compartió un video de alguien lanzando piedras a autos. El Departamento de Seguridad Nacional confirmó haber arrestado a 118 personas durante operativos migratorios la semana pasada, incluyendo arrestos por drogas y agresión.

Las protestas continuaron hasta la noche en el centro de Los Ángeles.

Domingo: Llegada de la Guardia Nacional federalizada

La Guardia Nacional, convocada por el presidente Donald Trump, llega a Los Ángeles con la misión de proteger edificios federales. Las fuerzas del orden locales toman las calles de la ciudad mientras continúan las protestas, incluso frente a un centro de detención federal donde se encontraban miembros de la Guardia.

Los manifestantes bloquearon parte de la autopista 101 cerca del edificio federal. Se incendiaron taxis autónomos.

La alcaldesa Karen Bass hizo eco de la opinión del gobernador y expresó su apoyo a las comunidades inmigrantes, pero condenó la destrucción y el vandalismo.

Lunes: Continúan las redadas de ICE, se expanden las protestas

La aplicación de las leyes migratorias continuó en toda la región, incluyendo Santa Ana, donde se arrestó a jornaleros.

El gobierno federal confirmó el despliegue de 1700 miembros de la Guardia Nacional en el área de Los Ángeles y la activación de 700 infantes de marina para apoyar la protección de los agentes y la propiedad federales.

California demandó a la administración Trump por lo que denominó una federalización ilegal de la Guardia Nacional de California.

Continuaron las protestas enérgicas, en su mayoría pacíficas, al igual que el vandalismo. Durante la noche, estallaron saqueos.

Martes: Toque de queda en el centro de Los Ángeles

Veintitrés negocios, desde un bar de sushi hasta una Apple Store y joyerías, fueron saqueados en el centro de Los Ángeles. El alcalde Bass decretó un toque de queda de 8 p. m. a 6 a. m. para aproximadamente 1 milla cuadrada del centro de una ciudad que abarca aproximadamente 500 millas cuadradas.

Continuaron los arrestos por inmigración. Las autoridades federales persiguieron a trabajadores agrícolas en Oxnard.

Miércoles: Redadas de ICE incluyen lavaderos de autos en la zona

Los nwegocios de lavado de carros fueron el centro de atención. En Downey, agentes de inmigración persiguieron a trabajadores. En Culver City, se manifestaron personas que afirmaron que sus seres queridos que trabajaban en lavaderos de autos fueron arrestados el domingo.

Mientras tanto continuaban las protestas. El grupo de derechos de los inmigrantes CHIRLA estimó que 300 personas han sido detenidas en arrestos migratorios, pero afirmó que solo han podido acceder a cinco.

Mientras tanto, las fuerzas del orden y los fiscales anunciaron arrestos y cargos contra personas que cometieron delitos durante las protestas, incluyendo agresiones a agentes de policía.

Un video de seguridad captó a lo que parecían ser agentes federales persiguiendo a trabajadores en un negocio de lavado de carros en la mañana del miércoles en Downey. El operativo de inmigración resultó en la detención de dos empleados, según declaró el dueño del negocio.

Jueves: El senador Padilla interrumpe la conferencia de prensa del DHS

El senador californiano Alex Padilla interrumpió la primera conferencia de prensa presencial que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha realizado sobre los arrestos de inmigrantes en Los Ángeles. Padilla fue sacado a la fuerza de la sala, lo esposaron en el suelo, pero no lo arrestaron.

El DHS se mantuvo firme, afirmando que busca a inmigrantes indocumentados que han cometido delitos y que no abandonarán Los Ángeles pronto.

Una semana de disturbios terminó en un cambio radical que resume la agitación y la incertidumbre de los últimos siete días. El gobernador Newsom celebró la decisión de un juez federal de que Donald Trump se había extralimitado y no podía tomar el control de la Guardia Nacional de California. Sin embargo, la administración Trump apeló de inmediato. Antes de que terminara la noche, un tribunal de apelaciones otorgó una suspensión, dejando a la Guardia Nacional de California bajo el control del presidente y en el terreno en Los Ángeles al menos hasta el martes.

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, indicó que muchos demócratas están en desacuerdo con las medidas tomadas por el gobierno con respecto a inmigración.

Viernes: El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) reporta cientos de arrestos

El LAPD afirma que las autoridades locales han realizado más de 500 arrestos por delitos cometidos en el contexto de las protestas, incluyendo agresiones, vandalismo, saqueos, falta de dispersión y violaciones del toque de queda.

Sábado: Miles de personas participan en las protestas "Sin Reyes"

Decenas de miles de manifestantes tomaron las calles del sur de California en las manifestaciones nacionales "No Kings" o "Sin Reyes", coordinadas para mostrar su oposición a Trump y sus políticas.

Aunque la protesta nacional estaba programada desde hacía tiempo para el sábado, mucho antes de que se produjeran las redadas de inmigración en Los Ángeles y la región, el tema parecía ser el centro de atención de los manifestantes en el sur de California, ya que la mayoría de las pancartas hacían referencia a las redadas.

Domingo, 16 de junio de 2025: Trump ordena expandir deportaciones de ICE

El presidente Donald Trump ordenó a los funcionarios federales de inmigración que priorizaran las deportaciones de ciudades gobernadas por los demócratas tras las multitudinarias protestas contra las políticas migratorias de la administración.

En una publicación en redes sociales, Trump instó a los funcionarios del ICE a "hacer todo lo posible para lograr el importante objetivo de implementar el mayor programa de deportación masiva de la historia".

