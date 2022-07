Crisis en centros de alimentos; piden ayuda de la comunidad

Las familias más necesitadas de Los Ángeles cada vez batallan más para colocar un plato de comida sobre la mesa, y los centros de asistencia también atraviesan una crisis, y ahora piden apoyo de la comunidad.

La mayoría de los refrigeradores están casi desérticos y urgen de apoyo porque el número de beneficiados está incrementando.

Las bolsas con comida van que vuelan, y las familias más necesitadas pasan por ellas como pan caliente.

“Todo está muy caro en las tiendas, la gasolina y muchas veces la gente no más está trabajando para pagar sus rentas, y a nosotros nos da pendiente”, dijo Gabriel Mangas, Asociación de Maestros de Alhambra.



La Asociación de Maestros de Alhambra ATA, desde que inició la pandemia, ha estado ayudando a las familias.



“No solamente los niños y las familias de las escuelas necesitaban ayuda, sino que toda la comunidad, así que ahorita todos los que lleguen se la da [comida]”, dijo Mangas.



Pero hay una crisis a través del condado, pues la organización Los Ángeles Food Bank habría estado limitada desde que mudó su bodega.



“[Los Angeles Food Bank] no pudieron proveer nada por dos semanas el mes pasado, y encima de eso algunos lugares de dispensas de comida ya han cerrado”, agregó Edgardo Ramírez, pastor de la Iglesia Hollywood Luther.



Los centros de distribución se están quedando vacíos.



“Si no tenemos comida, no podemos ayudar”, dijo Mangas.



Un refrigerador comunitario en el estacionamiento de la iglesia Hollywood Lutheran Church en Los Feliz está disponible las 24 horas, y las familias pueden llegar a surtirse de todo tipo de alimentos.



Pero este miércoles apenas quedaban unas bolsas de pan, y algunos alimentos no perecederos, por lo que le ruegan a la comunidad hacer donativos si es que pueden.



“Uno va al mercado y compra una cabeza extra de brócoli, la vienen a dejar y luego una familia viene a recogerla”, dijo.

La Asociación de Maestros de Alhambra incluso puede recoger los donativos desde donde se encuentren. Para más información de cómo ayudarles llame al 626-289-1933

El lugar en Los Feliz está abierto hasta las 10 p.m, y cualquier persona puede venir a dejar un donativo de comida o dinero a:

ATA en el 3030 W. Main Street en Alhambra o en el Hollywood Lutheran Church en 1733 N New Hampshire Ave, Los Angeles, CA 90027.