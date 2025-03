Crece preocupación tras campamento de indigentes en una área en City of Industry

Decenas de residentes y dueños de negocios están preocupados por el número de indigentes que se han instalado en un lote privado donde una compañía estaciona decenas de vehículos de recreo.

Son más de 60 vehículos móviles de recreo o rv’s como les llaman en inglés, de los que se han apoderado personas indigentes en una área en City of Industry.

“Yo no miré que tuvieran nada, un ‘security’ ni nada que estuviera cuidando las trailas, so las personas que andan en la calle aprovecharon eso para meterse a las trailas. Quebraron las puertas, abrieron las puertas y se metieron. Primero eran dos, tres personas, so ahora ya está lleno eso”, dijo Efrén Rodríguez, quien trabaja en el área.

Por teléfono, la compañía, dueña de los vehículos modelo “Black Series” con un valor aproximado de 50-mil dólares cada uno, dijo a Telemundo 52 que eran parte de un inventario que planeaban vender, pero ahora indigentes se han apoderado de ellos y el área es un campamento.

“Cada traila que está ahora tiene personas adentro, tiene hasta niños chiquitos, tienen perros y está muy peligroso”, dijo Rodríguez.

Hay montañas de basura en el lote.

En un correo electrónico a Telemundo 52, City of Industry dijo que se estaba trabajando con el dueño de la propiedad para limpiar el terreno que está rodeado principalmente de agencias de venta de autos.

Algunos de los trabajadores se estacionan precisamente en seguida de donde está el campamento y temen que sus vehículos terminen también dañados, ya que se han dado en múltiples ocasiones incendios.

“Trailas, que ya se quemaron, como unas tres, cuatro, vinieron los bomberos, apagaron el fuego de las trailas y todo, pero eso no está bien, alguien tiene que hacer algo”, dijo Rodríguez.

Una mujer que se identificó como indigente dijo que lleva un mes viviendo en una de las casas móviles, pero hoy recibió la noticia de que los iban a remover.

Dijo que un representante de la compañía propietaria de los rv’s les había comunicado que en dos semanas se los van a llevar a otro lugar, a otro lote.

Telemundo 52 habló con la compañía Black Series y dijeron que las pérdidas de sus vehículos destruidas podrían ser de millones de dólares.

Telemundo 52 también se comunicó con la supervisora Hilda Solís, las autoridades de la ciudad y también con la propietaria de todos esos vehículos, pero no hubo respuesta de que podría ser el próximo paso para resolver el problema.