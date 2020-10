Crearán fondo de recompensa para dar con el paradero de joven desaparecido

El Ayuntamiento de Los Ángeles votó sobre una moción de emergencia el martes para tratar de recaudar $50,000 en recompensa con el intento de obtener información que conduzca al paradero de Juan Carlos Hernández, de 21 años, quien ha estado desaparecido durante semanas.

Hernández fue visto por última vez alrededor de las 3 p.m. el 22 de septiembre en la cuadra 8100 de la Avenida South Western, según un informe actualizado de Los Ángeles Departamento de Policía.

Los familiares, sin embargo, dijeron que pudo haber sido visto por última vez en el trabajo alrededor de las 10 p.m. esa noche en VIP Collective LA, un dispensario de cannabis en el sur Los Ángeles.

Su vehículo se ubicó alrededor de las 2:30 a.m. del 24 de septiembre en el área 6400 South Figueroa St., declaró el LAPD.

Hernández es de origin hispano, mide 6 pies 2 pulgadas de alto y pesa 215 libras, dijo LAPD.

Tiene cabello castaño y ojos marrones, y fue visto por última vez con una sudadera con capucha gris, pantalones cortos de colores claros, calcetines largos negros y zapatos Vans oscuros.

La moción de emergencia fue presentada por el concejal Herb Wesson, quien describió a Hernández como un “joven bueno”.

“Existe una necesidad inmediata de actuar lo más rápido posible”, dijo Wesson.

“(Juan Carlos) tenía un sueño y un deseo de triunfar para poder ayudar a su familia, y no volvió a casa esa noche”.

Yajaira Hernández, madre de Juan Carlos, asistió al Ayuntamiento reuniéndose de forma remota y suplicó la ayuda del público para tratar de encontrar a su hijo perdido. Ella dijo que no era característico que él no llamara o no se comunicara con familiares y amigos.

“Hasta el día de hoy, no hay noticias de que Juan esté en ningún lado después de que se fue de su trabajo", dijo Hernández. “Su cumpleaños es el jueves, y lo queremos de vuelta. Queremos poder estar con él como siempre.

“La comunidad, todavía estamos buscando. Solo te insto a que se pongan en mis zapatos”, agregó Yajaira. “Juan es un buen chico. Estaba tratando de sobrevivir, especialmente durante la pandemia”.

Porque la desaparición de Juan Carlos no es considerada una investigación criminal, Wesson dijo que la ley estatal prohíbe al Concejo Municipal ofrecer una recompensa con fondos públicos.

Sin embargo, Wesson dijo que la oficina de su distrito ha establecido una “fondo de beneficios comunitaria” con el objetivo de recaudar $50,000. Los miembros de la industria del cannabis han contribuido.

Las personas que deseen contribuir pueden enviar cheques por correo a la ciudad de Los Ángeles a la oficina del secretario en 200 N. Spring St. A “Juan Carlos Hernandez Reward”, dijo Wesson.

Wesson también dijo que hay carteles de personas desaparecidas pegados alrededor del área del sur de Los Ángeles y hasta el vecindario de Westlake con la esperanza que va a aparecer Juan Carlos.

Cualquier persona que tenga información sobre su paradero debe llamar a la unidad de personas desaparecidas del Departamento de Policía de Los Ángeles al 213-996-1800 o al 911.

Los informantes también pueden llamar a la línea de información de LAPD de 24 horas al 877-LAPD-24-7 o Crime Stoppers al 800-222-8477.