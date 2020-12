Crean formulario para notificar falta de renta debido a COVID-19

Las organizaciones sin fines de lucro JustFix.nyc y Strategic Actions for a Just Economy anunciaron hoy que han creado un formulario para que los inquilinos notifiquen a sus propietarios que no pueden pagar el alquiler debido a las pérdidas económicas causadas por la pandemia de COVID-19.

El generador de cartas “NoRent” es una herramienta virtual que los inquilinos pueden usar para citar el proyecto de ley 3088 de la Asamblea, una ley de protección contra el desalojo que evita que los propietarios saquen a los inquilinos de sus hogares antes del 1 de febrero sin una razón válida o por falta de pago del alquiler entre 4 de marzo y 31 de enero.

“Este es un momento crítico para apoyar a los inquilinos en Los Ángeles que necesitan una forma de hacer cumplir la ley AB 3088 para que permanezcan en sus hogares”, dijo Georges Clement, director ejecutivo de JustFix.nyc. “Cubrimos el costo del envío por correo certificado de USPS y les recordamos a los inquilinos que envíen una declaración todos los meses”.

Por ley, los inquilinos no pueden ser desalojados durante la moratoria de alquiler si envían un aviso de declaración al propietario indicando que no pueden pagar el alquiler debido a la pérdida del empleo u otras razones económicas relacionadas con COVID-19.

Con los casos de COVID-19 aumentando en Los Ángeles y las nuevas restricciones para quedarse en casa en medio de una tercera ola, las organizaciones dijeron que los inquilinos deben aprovechar la herramienta virtual “NoRent” si se han visto profundamente afectados económicamente por la pandemia.

JustFix.nyc y SAJE dijeron que lanzaron una versión inicial de NoRent en abril y, desde entonces, más de 1,000 inquilinos han presentado cartas de declaración en el condado de Los Ángeles.

El personal de SAJE ha realizado un seguimiento con los inquilinos para responder preguntas y asegurarse de que los inquilinos conozcan sus derechos.

Debido a que cada inquilino debe presentar una declaración para protegerse del desalojo antes del 1 de febrero, los representantes de JustFix.nyc y SAJE dijeron que esperan que más inquilinos aprovechen esta herramienta en línea y notifiquen al propietario.