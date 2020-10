COVID-19 encontrado en negocios reabiertos, incluidos centros comerciales y tiendas

A medida que más y más negocios reabren en partes del sur de California, los clientes podrían entrar en contacto con el virus que causa COVID-19 al tocar superficies comunes como las manijas de las puertas de los baños, los botones de los ascensores y las sillas en los patios de comidas de los centros comerciales, según un informe del equipo de investigaciones de nuestra cadena hermana NBC4, I-Team.

"Es algo inevitable cuando estamos en nuestra vida diaria, que vamos a tocar muchas superficies que otros han tocado", dijo la Dra. Annabelle De St. Maurice, experta en enfermedades infecciosas del Centro Médico de UCLA, quien miró los resultados de la investigación del I-Team.

Este mes, el I-Team limpió 25 superficies en el condado de Orange, lo que ha liderado el camino en la reapertura de centros comerciales, cenas bajo techo en restaurantes y cines.

El I-Team utilizó un kit de prueba COVID-19 fabricado por Phylagen. La compañía dice que la prueba no especifica si el virus estaba vivo e infeccioso en el momento del frotis, solo si el ARN del virus SARS CoV-2, que causa el COVID, está "presente" o "no presente". Pero Phylagen dice que si obtiene un resultado "positivo", significa que alguien con el virus podría haber estado exhalando o tosiendo gotitas infecciosas.

"Eventualmente [esas gotas] van a aterrizar en una superficie. Y luego puedes probar esa superficie para ver si tenías o no desprendimientos activos en ese espacio", dijo la Dra. Jessica Green, directora ejecutiva de Phylagen.

El I-Team encontró evidencia del virus en la manija de la puerta de un baño en una tienda Smart and Final en Santa Ana y en la puerta de un baño en una farmacia CVS en Main Street en Santa Ana.

También limpiamos las manijas de las puertas de los baños en tres restaurantes diferentes que volvieron a abrir para cenar en el interior.

Solo en uno, el concurrido Olive Garden en Santa Ana, el I-Team encontró el virus en la manija de la puerta de un baño y en la entrada de un cubículo en el baño de hombres.

En el centro comercial MainPlace, tres superficies que limpiamos resultaron negativas, pero otras tres resultaron positivas para la presencia del virus: botones en un ascensor cerca del patio de comidas, una silla en una mesa de comedor en el patio de comidas y en el pasamanos de una escalera mecánica. que tenía un cartel que decía "Pasamanos esterilizados con tecnología de luz UV-C".

El Dr. De St. Maurice de UCLA explicó cómo una persona podría infectarse al tocar una de estas superficies.

"Alguien podría infectarse si ese virus es infeccioso y se toca los ojos, la nariz o la boca", dijo De St. Maurice a NBC4.

De las 25 superficies examinadas por el I-Team en el condado de Orange, ocho de ellas, casi 1/3 de las muestras, mostraron la presencia del virus que causa COVID-19. Ese es un porcentaje más alto en comparación con agosto pasado, cuando el I-Team limpió 75 superficies en el condado de Los Ángeles. En ese momento, casi el 15% de las muestras dieron positivo al virus.

"Creo que los resultados [del condado de Orange] demuestran que el SARS CoV-2 se puede encontrar en muchas superficies diferentes", dijo De St. Maurice.

En declaraciones al I-Team, las empresas donde encontramos el virus dijeron que desinfectan las superficies de alto contacto con frecuencia y siguen las pautas de los CDC. También señalaron que el CDC dice que "no se cree que tocar superficies sea la principal forma en que se propaga el virus".

MainPlace Mall dice que ha realizado numerosas inversiones que van "mucho más allá de los pasos recomendados por las pautas de los CDC" y que ha tenido numerosas inspecciones por parte de las autoridades de salud estatales y locales "que muestran el cumplimiento de todas las pautas".

Pero con la presencia del virus que se encuentra en las superficies que se tocan comúnmente, el especialista en enfermedades infecciosas, el Dr. De St. Maurice, dice que el público debe permanecer atento a tomar precauciones de seguridad cuando esté en público: use una máscara, manténgase a seis pies de distancia de los demás, use la mano desinfectante y lávese las manos con frecuencia.

Y ella dice un consejo más: "Cualquiera que tenga algún síntoma de COVID-19, como tos, secreción nasal o fiebre, debería quedarse en casa" y no ir a lugares públicos.

Lea las declaraciones completas de la compañía a continuación:

Centro comercial MainPlace:

Declaración en línea: Respuesta a las pruebas de ARN COVID-19 en MainPlace Mall

MainPlace Mall se toma muy en serio la salud y la seguridad de todos los que visitan el centro comercial. Guiados por principios médicos y el consejo de expertos científicos, hemos realizado una inversión material en la seguridad de nuestros huéspedes, empleados e inquilinos que va mucho más allá de los pasos recomendados por las pautas de los CDC, incluido el uso de tratamientos de superficie antimicrobianos de larga duración. y la instalación de nuevas tecnologías de vanguardia como equipos de esterilización UV que matan el 99% de todas las bacterias y virus en los pasamanos de las escaleras mecánicas.

Hemos tenido numerosas inspecciones a lo largo de esta pandemia por parte de las autoridades de salud estatales y locales, y cumplimos con todas las pautas, lo que confirma que podemos confiar en los resultados de nuestra inversión.

NBC-4 no ha compartido con nosotros los resultados de sus pruebas de ARN. Si bien la estación afirma resultados "positivos" en el centro comercial, los expertos coinciden en que la mera presencia de material genético de ARN en una superficie inanimada no significa necesariamente que las partículas de virus encontradas estén vivas o infecciosas.

Por lo tanto, aunque entendemos que NBC-4 está intentando proporcionar periodismo de investigación para el bien del público, creemos que la validez de su estudio es engañosa para el público y debe ser cuestionada.

También es importante que el público tenga la oportunidad de comprender los numerosos pasos que ha tomado MainPlace Mall para proteger la salud y la seguridad de todos los que visitan el centro, pasos que demuestran nuestro liderazgo con respecto al control de la propagación del nuevo coronavirus en lugares públicos.

Limpieza: MainPlace Mall no solo ha aumentado el rigor y la regularidad de sus propios protocolos de limpieza, sino que también empleamos una organización de limpieza profesional de terceros que está bien versada en frenar la propagación de brotes virales en centros comerciales y otros lugares públicos para limpiar y desinfectar. TODAS LAS ZONAS COMUNES DEL CENTRO COMERCIAL.

Equipo de esterilización UV: hemos agregado equipo de esterilización UV a los pasamanos de las escaleras mecánicas para matar el 99% de todas las bacterias y virus con cada rotación.

Tratamientos de superficie antimicrobianos: los tratamientos de superficie antimicrobianos están ayudando a matar los gérmenes en las áreas de alto tráfico en todo el centro; estos tratamientos son duraderos y funcionan continuamente.

Sistema HVAC mejorado y computarizado: nuestro sistema HVAC ahora ajusta automáticamente la calidad y la temperatura del aire, utiliza filtros MERV8 para eliminar las partículas peligrosas transportadas por el aire y varía la circulación del aire exterior para llevar aire fresco al centro a medida que las condiciones de temperatura y humedad al aire libre permiten electrostática de grado comercial Pulverizadores desinfectantes: con la incorporación de estos pulverizadores, podemos distribuir una cartera de desinfectantes y desinfectantes Clorox eficaces contra una amplia gama de bacterias y virus.

Desinfectantes de manos automáticos sin contacto: Hemos instalado 32 desinfectantes de manos automáticos sin contacto en toda la propiedad, incluso en el rellano de cada escalera mecánica y elevador y cerca de todas las entradas/salidas de los centros comerciales, así como 30 desinfectantes de manos adicionales para que los empleados del centro comercial los usen detrás de escena.

Mejoras en los baños: Hemos instalado abridores de puertas automáticos sin contacto en los baños, particiones físicas en los lavabos y urinarios, reemplazamos los secadores de manos con dispensadores de toallas de papel y agregamos grifos automáticos en los lavabos.

Mejoras en el patio de comidas: MainPlace Mall atiende a los clientes solo en contenedores para llevar, de un solo uso y desechables, todas las mesas en el interior están cubiertas con manteles de papel de un solo uso entre cada uso para servir como una barrera protectora, y hemos agregado asientos adicionales en el patio en The Courtyard, que está justo afuera de la entrada principal del centro comercial, cerca del patio de comidas.

Recargas de agua sin contacto: Excepcionalmente, MainPlace Mall ha modernizado fuentes de agua tradicionales con llenadoras de botellas automáticas sin contacto.

Separaciones direccionales y señalización: las separaciones direccionales y la señalización en las entradas del centro comercial fomentan el distanciamiento social cuando la gente entra y sale del centro comercial.

Embajadores de MainPlace Mall: para darle un toque personal, durante las épocas de mucho tráfico, como las vacaciones, ofreceremos a los huéspedes sus propias comodidades de bienestar, como mascarillas faciales y desinfectantes de manos personales.

¡Compre ahora !: MainPlace Mall pronto lanzará una nueva plataforma de comercio electrónico llamada "Compre ahora". que permitirá a sus clientes buscar todos los productos e inventarios en la tienda de tiendas selectas utilizando el sitio web existente del centro comercial. Luego, los compradores pueden decidir si prefieren usar la herramienta para comprar en línea, solicitar la entrega en la acera o simplemente planificar previamente su visita en persona.

Retail To Go: Nuestro popular programa Retail To Go, que ofrece entrega de productos en la acera y pedidos de restaurantes, ha estado vigente durante toda la pandemia y continuará indefinidamente como servicio al cliente.

Con más de 56,000 casos de COVID-19 solo en el condado de Orange, es poco realista creer que cualquier lugar público estará completamente desprovisto de incluso el material genético más pequeño e inocuo de COVID-19. Tenga la seguridad, no hay nada más importante para nosotros que la salud y seguridad de quienes visitan nuestro centro, y si hay algo que se pueda hacer para frenar la propagación de este virus en una zona frecuentada por el público, MainPlace Mall lo ha hecho solo eso.

Ross Dress for Less:

Nos tomamos muy en serio la salud y la seguridad de nuestros clientes y asociados. Durante la pandemia, Ross ha tomado medidas para mantener seguras a nuestras comunidades de acuerdo con los CDC y las pautas locales que incluyen el suministro de toallitas desinfectantes para que los clientes desinfecten los carritos.

Es importante tener en cuenta que, según los CDC y los investigadores médicos, no se cree que tocar superficies sea una forma común de propagación del COVID-19.

Sin embargo, hemos mejorado significativamente la limpieza y desinfección de superficies comunes en nuestras tiendas. Además, realizamos controles de salud diarios para todos los Asociados, exigimos a los Asociados y Clientes que usen máscaras faciales, proporcionamos desinfectante de manos para los Asociados e invitados, limitamos el número de Clientes en nuestras tiendas según las regulaciones locales, fomentamos el distanciamiento social, tenemos escudos de plexiglás en todos nuestros registros y ofrecemos opciones de pago sin contacto.

Estas medidas de salud y seguridad reflejan nuestro compromiso de brindar un entorno seguro para todos aquellos que compran y trabajan en nuestras tiendas.

Smart & Final:

Smart & Final se compromete a garantizar que nuestras tiendas sean un lugar seguro para trabajar y comprar. Hay demasiadas variables con un solo hisopo en la manija de una puerta tomada en un momento para comentar específicamente sobre esta prueba en particular, pero es importante que nuestros clientes conozcan las amplias medidas que tenemos y estamos tomando para proteger su salud.

Hemos liderado la industria en la introducción de medidas de seguridad en nuestras tiendas, incluido ser uno de los primeros minoristas en requerir máscaras e incluir la desinfección de superficies de alto contacto como manijas de puertas cada hora.

Si bien según los CDC y muchos estudios, el virus no se propaga a menudo a través de las superficies, tomamos en serio todos los riesgos de COVID-19 y seguimos siendo siempre diligentes en nuestros esfuerzos para reducir la propagación.

Esta situación subraya la necesidad de que todos tomen en serio las precauciones de seguridad y de que todos hagamos nuestra parte para prevenir la propagación del virus, que incluye lavarse las manos con frecuencia, usar desinfectante de manos, cubrirse el rostro y distanciarse socialmente.

CVS:

Nuestras políticas y protocolos de limpieza siguen las pautas de los CDC y exigimos que todas las tiendas las sigan. Si bien se ha descubierto que el riesgo de transmisión superficial de COVID-19 es bajo, tenemos protocolos por hora para limpiar superficies duras y una limpieza más frecuente de los artículos que se manipulan comúnmente.

Estamos dando seguimiento a esta tienda, así como reforzando el cumplimiento de estos protocolos en nuestras tiendas.

Otros pasos que hemos tomado para ayudar a garantizar la seguridad de nuestros clientes y empleados incluyen:

El requisito de que los empleados y clientes usen una máscara o una cubierta facial de tela mientras estén en nuestras tiendas

Paneles de protección instalados en nuestros mostradores de farmacia y estaciones de caja de la tienda

Estaciones de toallitas desinfectantes colocadas en el frente de cada tienda para que las usen nuestros clientes

Medidas para ayudar a garantizar un distanciamiento social adecuado, incluidos los marcadores de piso para ayudar a nuestros clientes a ser conscientes de lo cerca que están de los demás.

Olive Garden:

La salud y seguridad de nuestros huéspedes y miembros del equipo es nuestra principal prioridad. Continuamos tomando una serie de pasos, que siguen las pautas de los CDC, para crear un ambiente seguro y acogedor en nuestros restaurantes.

Estos incluyen la configuración de nuestros comedores para el distanciamiento social, el control diario de la salud de los miembros del equipo, el uso de máscaras de todos los miembros del equipo, el lavado de manos frecuente y procedimientos de limpieza mejorados con desinfectante aprobado por los CDC.

Contamos con un equipo especializado en Calidad Total responsable de supervisar nuestras sólidas prácticas de seguridad alimentaria y limpieza de restaurantes.

Este equipo incluye expertos como especialistas en salud ambiental y sanitarios registrados, y trabajan en estrecha colaboración con los departamentos de salud locales para garantizar que contamos con los procesos adecuados para proteger a nuestros huéspedes y a los miembros de nuestro equipo.