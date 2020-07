COVID-19 en el condado de Los Ángeles: ¿Volverán las órdenes más duras de quedarse en casa?

El director de salud pública del condado de Los Ángeles advirtió nuevamente que los números de casos, las tasas de positividad y las hospitalizaciones continúan aumentando a niveles no vistos desde el inicio de la pandemia de coronavirus.

Si los números empeorados provocarán un regreso a órdenes más seguras de Safer At Home y los cierres de negocios permanecieron indeterminados, con Barbara Ferrer insistiendo el jueves en que, aunque no quiere que se impongan tales restricciones nuevamente, no se descarta nada.

"Nada puede estar fuera de la mesa en la pandemia", dijo. `` Hay demasiadas cosas desconocidas y pueden suceder muchas cosas que podrían ponernos en una situación mucho peor, incluidas, ya sabes, algunas mutaciones graves de este virus que lo hacen más peligroso. Así que nunca sería la persona que dirá, "absolutamente, fuera de cuestión, nunca podremos volver a Safer At Home".

“Hay demasiado desconocido aquí. Hay un virus, hay una pandemia. Mucho de lo que sucede aquí también depende de lo que sucede en otros lugares del país, por lo que no deberíamos sacar ninguna herramienta de la mesa ”, dijo. “Lo que me gustaría decir es que espero que nunca tengamos que volver a Safer At Home. Espero que hagamos bien nuestro trabajo ... todos hacemos bien nuestro trabajo y volvemos a lo que sabemos que podemos hacer, que es lento esa curva".

El alcalde Eric Garcetti advirtió el miércoles que si las tendencias actuales de infección no se revierten, el área podría encontrarse nuevamente con órdenes más estrictas de permanecer en casa.

Ferrer anunció otras 50 muertes debido al coronavirus el jueves, aunque una de esas muertes fue reportada el miércoles por la ciudad de Long Beach. Esa ciudad informó una muerte adicional el jueves por la tarde, al igual que Pasadena, que también tiene su propio departamento de salud.

Las nuevas muertes aumentaron el número total de muertes del condado por el virus a 3.691.

Ferrer también reportó otros 1,777 casos de coronavirus, mientras que Long Beach agregó 254 más y Pasadena confirmó 14. Esos nuevos casos elevaron el total de casos confirmados del condado desde el inicio de la pandemia a 125,006.

El porcentaje promedio diario de personas que dieron positivo para el virus en el condado en los últimos siete días se situó en el 9,2% a partir del jueves, mientras que la tasa de positividad general de toda la pandemia se mantuvo en aproximadamente el 9%. El promedio de positividad de siete días permanece por encima de la tasa de 8.4% reportada hace aproximadamente una semana, pero se ha reducido ligeramente en los últimos días, con una tasa superior al 11% a principios de esta semana.

Lo más preocupante en las cifras fue la cantidad de personas hospitalizadas debido al virus. Hasta el jueves, 2,037 personas fueron hospitalizadas, uno de los niveles más altos, si no el más alto, de la pandemia. En junio, el número promedio de personas hospitalizadas promediaba alrededor de 1.400.

"Nuestros casos están aumentando, la tasa de infección está aumentando y el número de hospitalizaciones ha aumentado", dijo Ferrer. "Estos números recuerdan lo que vimos hace meses en lo que pensamos que sería el apogeo de la pandemia aquí en el condado de Los Ángeles".

El mismo patrón se está presenciando en varias áreas de la nación.

Ferrer reiteró las preocupaciones expresadas el miércoles de que el creciente número de casos y hospitalizaciones podría llevar a un aumento vertiginoso de muertes en las próximas semanas. Señaló el miércoles que, si bien el 93% de las personas que murieron a causa del virus tenían afecciones de salud subyacentes, el 7% de las personas que murieron y no tenían problemas de salud existentes deberían servir como advertencia.

"Cuando las cifras aumentan tanto como hoy, ese 7% representa docenas y docenas de personas que pueden haber pensado que no corrían riesgo de tener una enfermedad grave e incluso morir de COVID-19, pero desafortunadamente este virus puede afectar muchas, muchas personas diferentes ".

El jueves, advirtió nuevamente que los residentes más jóvenes continúan impulsando el creciente número de infecciones, y esas personas pueden transmitir fácilmente la infección a personas más vulnerables a complicaciones graves o la muerte.

"Las personas más jóvenes infectan a todos los demás", dijo. “... No solo pueden elegir, solo infectaré a una persona de bajo riesgo que sé que va a poder tolerar COVID-19. Así no es cómo funciona. Como joven, sin darse cuenta, sin saberlo, podría estar infectando a personas incluso en su cohorte de edad que luego continúan e infectan a otra persona que está en riesgo y en realidad incluso puede morir ".