COVID-19 en California: Lo que debe saber sobre reaperturas y sus restricciones

Esta semana, algunos condados en el sur de California reabrirán sitios que se han mantenido cerrados bajo la orden del gobernador Gavin Newsom, para prevenir la propagación del COVID-19 en nuestras comunidades.

Funcionarios instaron que aunque abran estos negocios, no significa que estamos regresando a la normalidad. Aún tenemos que seguir las reglas del distanciamiento social y usar mascarillas en sitios públicos.

"Aunque estamos haciendo algunas modificaciones a nuestra orden de Más Protegidos en Casa a partir de mañana, la vida no volverá a ser como era antes de la pandemia. Todavía no podemos celebrar reuniones. Debemos quedarnos en casa tanto como sea posible, distancia física y usar cubiertas faciales si debemos salir", dijo el alcalde de Los Ángeles Eric Garcetti en su cuenta de Twitter.

Aún con algunas restricciones e instando el alejamiento social, varios negocios que fueron considerados no esenciales reabrieron el viernes. Estos incluyen:

Tiendas de ropa

Tiendas de libros

Tiendas de música

Jugueterías

Tiendas de artículos deportivos

Floristerías

Este tipo de negocios solo estarán abiertos con servicio a la acera para evitar el hacinamiento en los locales.

Junto con @CountyOfLA, estoy modificando la orden de nuestra ciudad, Más Protegidos en Casa. A partir del viernes, ciertos negocios podrán ofrecer compras para llevar. Estos solo son pequeños pasos hacia adelante, no una gran reapertura. https://t.co/8XD0zUoayf pic.twitter.com/ZU7LaMjVxk — MayorOfLA (@MayorOfLA) May 7, 2020

Comenzando el sábado en el condado de Los Angeles se abriran las rutas de senderismo y los campos de golf, pero con las siguientes reglas y sugerencias:

Se prohíbe reunirse en grupos grandes.

Limite los grupos a solo a miembros de su hogar.

Si se siente enfermo, no salga de excursion.

Los excursionistas deben usar cubiertas faciales y mantener seis pies de distancia entre ellos y otras personas.

Avise a otras personas si viene detrás de ellos, dándose suficiente espacio el uno al otro.

Lleve agua, desinfectante para manos o toallitas desinfectantes y utilícelas con frecuencia.

Lleve su basura con usted o tirela a la basura.

Aunque el parque Griffith estará abierto, el Observatorio permanece cerrado.

En los campos de golf no se permitirán grupos grandes.

Solo se aceptaran pagos con tarjetas.

Las cafeterías están abiertas solo para ordenes para llevar.

Lleve su propia botella de agua.

Para más información sobre que sitios están abiertos, visite parks.lacounty.gov y trails.lacounty.gov o baje la aplicación de Trails LA County para la información más actualizada.

Las playas en el condado de Orange también fueron aprobadas para reabrir pero con restricciones.

Las playas como Newport Beach, Huntington Beach y San Clemente estarán abiertas de 6 a.m. a 10 p.m., según el gerente de información pública de Newport Beach John Pope.

Las actividades que se permitirán en las playas incluyen correr, caminar, andar en bicicleta, nadar, surfear, practicar bodyboard, boogieboard, kite surf, paddle, skimboard y kayak. Tomar el sol no está permitido.

Para mas informacion visite OCParks.com.

"A medida que reabrimos, es probable, debido a que hay más personas cerca unos a otros, que podría haber una mayor propagación de la infección", dijo la directora de salud pública del condado de Los Ángeles, Barbara Ferrer.

"Si no lo hacemos bien, si realmente no podemos cumplir con la guía, si es demasiado difícil mantener nuestra distancia cuando estamos fuera, si es demasiado difícil mantener las cubiertas de tela que pueden ofrecer cierta protección el uno al otro, veremos ese pico que no queremos ver y necesitaremos volver a más restricciones", dijo Ferrer.

Y en el condado de Riverside anunciaron la reapertura de las piscinas comunitarias. Sin embargo, funcionarios de salud enfatizaron el uso de las mascarillas si camina alrededor del área y el alejamiento social entre personas para así reducir los riesgos de exposición a COVID-19 mientras disfrutan de las piscinas. Ademas, no se permitirán reuniones en grupos grandes ni fiestas.