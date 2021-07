Condado de Orange alcanza la meta de vacunación antes del 4 de julio

El Condado de Orange alcanzó su meta del 4 de julio, en donde el 70% de su población adulta recibiría al menos una dosis de la vacuna COVID-19, dijeron las autoridades el miércoles en medio de tendencias alentadoras que involucran infecciones y hospitalizaciones.

Los funcionarios del condado de Orange habían estado intentando alcanzar el hito del 70% antes de la festividad.

Hasta la semana pasada, las estadísticas más recientes disponibles, el condado tenía 1,734,537 residentes completamente vacunados. De ellos, 1,621,711 recibieron ambas dosis y 264,074 habían recibido una inyección de la vacuna Moderna o Pfizer, que requieren dos dosis. Otras 112,826 personas recibieron la vacuna Johnson & Johnson de una dosis.

Variante Delta en el condado

El supervisor del condado de Orange, Don Wagner, dijo que era “genial” que el condado alcanzara su meta de vacunación y comentó que las últimas estadísticas del condado parecen estar “manteniéndose bien”.

Wagner agregó, sin embargo, que le han “dicho que no se preocupe por un resurgimiento y la variante Delta, etcétera, pero está ahí afuera y sé que lo estamos vigilando”.

El condado reportó 51 nuevas infecciones por COVID el miércoles, aumentando el total acumulado a 256,317.

La propagación de la variante Delta está causando mucha preocupación en las redes sociales y en las calles.

“Se mantienen bastante bien '', dijo el director ejecutivo del condado de Orange, Frank Kim, a City News Service sobre las estadísticas más recientes.

“¿Hay un ligero aumento? Sí '', dijo Kim, y agregó que los aumentos “no son significativos, por lo que no hemos tenido ningún problema que pudiera preocupar al Dr. (Clayton) Chau”.

Kim se refería al director de salud del condado y al director de la Agencia de Atención Médica del Condado de Orange.

“Hablé con él esta mañana y estaba muy feliz”, dijo Kim.

En cuanto a la variante Delta más contagiosa, Kim dijo que la cantidad de casos en el condado de Orange está “por debajo de los 20”.

Según los datos estatales semanales publicados todos los martes, la tasa promedio diaria de nuevos casos del condado por cada 100,000 residentes aumentó de 0.9 la semana pasada a 1, mientras que la tasa general de positividad de la prueba aumentó de 0.7% a 0.9%.

La tasa del cuartil de equidad en salud del condado, que mide la positividad en puntos críticos en comunidades desfavorecidas, subió del 0,7% la semana pasada al 1,1% esta semana.

Andrew Noymer, profesor de salud de la población y prevención de enfermedades de UC Irvine, dijo el martes que se esperaban ligeros aumentos.

“Han pasado dos semanas desde que todo se abrió ... '', dijo Noymer. “Siempre habría un pequeño aumento cuando elimináramos las restricciones ''.

Noymer predice aumentos más significativos en el otoño, cuando las temperaturas más bajas obliguen a realizar más actividades en interiores y los estudiantes regresen a clases.

Uso de mascarillas

También criticó la recomendación del condado de Los Ángeles de que los residentes vacunados vuelvan a usar mascarillas cuando estén en lugares públicos.

“El público estadounidense no tiene ganas de usar mascarillas indefinidamente '', dijo Noymer. “Eso simplemente no va a irse. Necesitamos mantener nuestra pólvora seca durante el otoño o el invierno y dejar que la gente tenga el verano libre, por eso no entiendo qué está haciendo el condado de Los Ángeles. Están telegrafiando que las vacunas no funcionan, lo cual está mal, funcionan.

“Están anunciando que no funcionan contra Delta, lo cual está mal, porque funcionan. Estoy francamente perplejo por su anuncio. Lo entiendo desde el punto de vista de la precaución, pero realmente no me gusta ser tan cauteloso en este momento durante el verano y no creo que la situación epidemiológica lo justifique. Si las cosas se vuelven locas, seré el primero en decir 'ponte la máscara'”

Dos semanas después de que levantaron las restricciones para las personas vacunadas en el condado de Los Ángeles, ahora el departamento de salud pública le recomienda a todos usar mascarillas en sitios públicos cerrados y esto es incluso para los que están inoculados.

Decirle a los vacunados que vuelvan a usar máscaras en el interior les está quitando el incentivo para vacunarse, dijo Noymer.

“No le está dando a la gente la estructura de incentivos adecuada '', dijo. “Si les dices que si vacunas puedes quitarte la mascarilla, eso es una zanahoria. Lo que ofrecen en cambio es el palo”.

Casos de COVID-19 en el condado

Las hospitalizaciones el miércoles se mantuvieron en 56, igual que el martes, mientras que el número de pacientes de la unidad de cuidados intensivos también se mantuvo sin cambios en 10.

La HCA registró otra muerte, que ocurrió el 19 de junio, elevando el número total de muertos por COVID-19 para el condado a 5.121.

El número de muertos ahora es de siete para junio; 22 de mayo; 42 para abril; 198 para marzo; 610 para febrero; 1.559 para enero, el mes más mortífero de la pandemia; y 966 para diciembre, el siguiente más mortífero.

El condado ya no publica datos de COVID-19 los fines de semana y, a partir del jueves, comenzará a publicar datos semanalmente.