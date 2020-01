Corte Suprema niega la revisión de apelación del ex alguacil Lee Baca

El ex alguacil del condado de Los Ángeles, Lee Baca, está un paso más cerca de la prisión después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos se negó el lunes a escuchar una apelación de su condena por cargos federales de obstrucción de la justicia y mentir al FBI.

El ex alguacil de 77 años, que padece la enfermedad de Alzheimer, fue sentenciado en mayo de 2017 a tres años en una prisión federal, pero ha permanecido en libertad en espera de una apelación. La negación prepara el escenario para que un juez federal de Los Ángeles programe una fecha de entrega.

"La Corte Suprema perdió la oportunidad de corregir el error legal significativo que ocurrió en el caso del Alguacil Baca", dijo a City News Service Nathan Hochman, abogado de Baca.

El caso volverá al Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos en Pasadena, que primero rechazó la apelación de Baca. Luego, el tribunal de circuito devolverá el caso al juez de distrito de los Estados Unidos, Percy Anderson, quien se espera que programe una fecha para que Baca se entregue para comenzar su sentencia.

Se esperaba la negación de la Corte Suprema ya que la alta corte solo acepta escuchar un pequeño porcentaje de las apelaciones que recibe.

El ex alguacil fue condenado por cargos de conspiración para obstruir la justicia y hacer declaraciones falsas. Durante sus dos juicios, los fiscales describieron al ex legislador como la figura principal en una conspiración de varias partes, que también involucró a su ex mano derecha, Paul Tanaka, y ocho agentes que recibieron órdenes del alguacil.

Baca, que dirigió el departamento del alguacil más grande de la nación durante más de 15 años, fue juzgado por primera vez en diciembre de 2016 por obstrucción de la justicia y conspiración para obstruir los cargos de justicia, y los fiscales habían planeado un segundo juicio por el cargo de declaraciones falsas.

Pero se declaró un juicio nulo después de que los miembros del jurado llegaron a un punto muerto 11-1 a favor de la absolución, y el juez en el centro de Los Ángeles combinó los tres cargos en el nuevo juicio que terminó con la condena de Baca. Baca no testificó en ninguno de los juicios.

Los cargos surgieron de eventos ocurridos hace nueve años cuando se descubrió un teléfono celular en manos de un recluso / informante en la Cárcel Central de Hombres. Los agentes del alguacil rápidamente ataron el teléfono al FBI, que estaba llevando a cabo una investigación secreta de brutalidad contra los reclusos.

En ese momento, los funcionarios del alguacil cerraron filas y comenzaron un intento de detener la investigación anteriormente encubierta ocultando al preso convertido en informador de los fiscales federales, que habían emitido una citación para su aparición en el gran jurado, dijeron los fiscales.

Baca fue elegido alcalde en 1998 y reelegido tres veces. Estaba a punto de volver a presentarse en 2014, pero las acusaciones federales reveladas en diciembre de 2013, relacionadas con la fuerza excesiva en las cárceles y la obstrucción de esa investigación, lo llevaron a retirarse al mes siguiente.

Además de las 10 personas condenadas en relación con el caso de conspiración de Baca, otros 11 miembros del departamento del alguacil también fueron condenados por varios delitos descubiertos durante la investigación del FBI.

Durante los argumentos ante el panel de apelaciones de Pasadena, el abogado de Baca, Benjamin Coleman, alegó que Anderson, el juez de primera instancia en el caso, había abusado de su discreción al impedir que los miembros del jurado escucharan pruebas del diagnóstico del Alzheimer del ex alguacil.

Coleman argumentó que el fallo podría haber afectado todas las condenas penales de Baca e instó al panel de apelaciones a revocar los veredictos de culpabilidad.

Pero el tribunal encontró que el tribunal de primera instancia no abusó de su discreción al rechazar como testimonio poco confiable sobre el alcance del impacto de la enfermedad en Baca cuando mintió a los investigadores.

Coleman argumentó que la condena de Baca por hacer declaraciones falsas durante una entrevista del FBI en 2013 fue el resultado directo de un deterioro leve causado por las primeras etapas de la enfermedad de Alzheimer. Baca fue diagnosticado con la enfermedad en mayo de 2014.

Durante la entrevista del FBI, que se centró en los acontecimientos en 2011, Baca fue declarado culpable porque "no podía recordar cada pequeño detalle de dos años antes", alegó Coleman.

Los fiscales respondieron que, si bien Baca pudo haber estado en las primeras etapas de la enfermedad en 2013, el propio testigo experto de la defensa no pudo probar que el ex legislador probablemente hubiera sufrido una pérdida de memoria en el momento de la entrevista.

"Lo que el jurado decidió, en última instancia, fue que se trataba de un hombre que creía que estaba por encima de la ley pero no lo era", dijo el fiscal federal adjunto Bram Alden durante la apelación.