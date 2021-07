Corte Superior de Orange exigirá máscaras nuevamente después de pruebas positivas de COVID-19

La Corte Superior del Condado de Orange requerirá el uso de cubrebocas para todos los que ingresen al Centro de Justicia Central en Santa Ana, independientemente del estado de vacunación, después de que se registraron dos resultados positivos de COVID-19 en la instalación, dijeron las autoridades el domingo.

El mandato comenzará el lunes y permanecerá en vigor durante dos semanas o hasta que sea reemplazado por actualizaciones relevantes, dijeron funcionarios de la corte.

"Esta decisión se tomó por precaución, ya que recientemente se notificó al Tribunal de dos resultados positivos de la prueba COVID-19 en la instalación. Nuestro enfoque sigue siendo la seguridad y la salud de nuestros funcionarios judiciales, empleados, socios de la justicia y nuestra comunidad", dijo la declaración de la corte.

"La Corte continuará monitoreando los desarrollos, mientras procede con cautela para brindar un acceso cada vez mayor a la justicia".

El mes pasado, el tribunal anunció que a partir del 21 de junio, el distanciamiento social no era necesario, los quioscos al aire libre se eliminarían gradualmente y los miembros del público completamente vacunados ya no tendrían que cubrirse la cara al ingresar al tribunal, mientras que las personas no vacunadas todavía se requiere usar máscaras.