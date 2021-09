Corte anula orden de buscar refugio para indigentes en Skid Row

Una corte federal de apelaciones anuló el jueves una orden general de un juez de Los Ángeles que obliga al gobierno local a ofrecer refugio a cada persona sin vivienda en Skid Row en el centro de la ciudad a mediados del próximo mes, y devolvió el caso al tribunal inferior para que se llevaran a cabo más procedimientos.

Un panel de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de EEUU determinó que el tribunal de distrito había “abusado de su discreción” porque no tenía autoridad emitir la orden judicial preliminar basada en reclamaciones no declaradas en la denuncia presentada el año pasado por la “Alianza de Derechos Humanos de Los Ángeles”, una asociación de residentes del centro, personas sin hogar y propietarios buscando obligar al condado y a la ciudad de Los Ángeles a encontrar refugio para los miles de personas acampando en las aceras de la ciudad.

El juez de distrito de los Estados Unidos, David Carter, emitió la orden judicial obligatoria en abril, basado en un hallazgo de que el racismo estructural, en forma de préstamos discriminatorios, convenios inmobiliarios, líneas rojas, construcción de autopistas, zonificación de exclusión y acceso desigual a viviendas asequibles: es la fuerza del motor detrás de la crisis de personas sin hogar de Los Ángeles y su impacto desproporcionado sobre la comunidad negra.

Culpar al condado y a la ciudad por ser “incapaces o no dispuestos a idear soluciones efectivas” a la crisis, Carter determinó que el tribunal estaba obligado a actuar porque el empeoramiento de los problemas de salud pública, incluida la pandemia de coronavirus, exigió una “acción inmediata que salve vidas”.

Ambos lados de la demanda no tuvieron problemas con la conclusión del distrito tribunal sobre el racismo estructural, “ninguna de las afirmaciones de los demandantes es basado en la discriminación racial, y la orden del tribunal de distrito se basa en gran medida sobre afirmaciones y teorías no presentadas”, escribió la jueza Jacqueline H. Nguyen para el Tribunal de Apelación.

Dado que ‘L.A. Alliance’ no presentó pruebas para establecer Carter “inadmisiblemente recurrió a la investigación independiente y registro de pruebas”, según el dictamen.

“Por estas razones, dejamos sin efecto la medida cautelar para procedimientos adicionales”, concluyó el panel.

El mandato de abril del juez fue integral, ordenando el depósito en garantía de $ 1 mil millones, el presupuesto total para personas sin hogar de la ciudad, para garantizar que el dinero no se desperdiciara, ofertas de refugio o vivienda a todas las personas sin vivienda en Skid Row dentro de los 180 días, comenzando con mujeres solteras y niños no acompañados, y numerosas auditorías e informes.

Se seguiría la limpieza al por mayor de más de 50 cuadras en Skid Row por la aplicación criminal de las ordenanzas anti-acampar y relacionadas, de acuerdo a las presentaciones en la corte federal de Los Ángeles.

La ciudad y el condado solicitaron inmediatamente que el asunto de la corte de apelaciones otorgaran una suspensión pendiente de apelación.

Durante los argumentos ante el tribunal de circuito en julio, los apelantes argumentaron que la orden extraordinaria de Carter viola la separación de poderes, quita poderes a los funcionarios electos, e interferiría con los esfuerzos del gobierno para hacer frente a la crisis.

Mira Hashmall, defendiendo al condado, señalando que la orden judicial no resiste el escrutinio legal porque los demandantes no pueden demostrar una lesión particular causada por el condado. Además, Carter “reescribió el caso para tratar sobre la discriminación racial” cuando “no hay evidencia de que el condado ha sido involucrado en cualquier caso de discriminación racial”, dijo.

"Se supone que los jueces federales no deben meterse en aguas políticas como estos", dijo Hashmall, y agregó que los jueces “no pueden legislar desde la mesa de trabajo”.

El fiscal adjunto de la ciudad, Michael Walsh, dijo que la corte de Carter “ignoró el estado de derecho para imponer esas preferencias políticas a través de un orden generalizado, en lugar de las decisiones tomadas por los funcionarios electos de la ciudad - que es una extralimitación judicial de lo peor”.

La orden de refugio “simplemente no se puede mantener” sin una autorización teoría o prueba legal válida de una violación constitucional, de la cual no hay ninguna, argumentó Walsh.

El juez de circuito John Owens preguntó si la orden de Carter realmente podría ser el resultado, no de extralimitación sino de “frustración judicial, donde tenemos una juez que realmente quiere encontrar una solución aquí y, en su opinión, ha habido un fracaso lamentable por parte de los funcionarios electos en Los Ángeles que supuestamente están encargados de arreglar esto”.

“Entonces, ¿qué se supone que debe hacer si ve que esta violación está sucediendo?”, dijo Owens.

"¿Se supone que debe sentarse y ver a Los Ángeles continuar desintegrarse en esta área o debería tomar alguna acción y hacer que algo ocurre?"

Preguntado por Owens si intensificar las discusiones sobre un acuerdo podría ser una mejor manera de resolver el caso, dijo Walsh, “siempre existe la posibilidad”.

En la audiencia, Nguyen indicó que “como mínimo”, el panel de apelaciones probablemente debería enviar el caso de regreso a Carter para más audiencias.

Carter programó una conferencia de estado el 16 de diciembre para discutir la actualización del caso.