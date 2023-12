Intrusa amenaza a familia con un cuchillo en su propia casa en Corona

Un aterrador encuentro con una misteriosa mujer con un cuchillo que apareció en una cámara de seguridad afuera de su casa dejó a una familia Corona conmocionada.

La mujer fue vista por una cámara Ring acercándose a la puerta el miércoles, alrededor de las 6:20 p.m. La propietaria Lauren Luna originalmente pensó que la mujer era una vecina con la que estaba familiarizada.

Cuando Luna abrió la puerta, la intrusa inmediatamente comenzó a preguntar por una persona llamada Levon.

“Cuando miré hacia abajo, ella estaba jugando con un cuchillo en la mano y comenzó a ponerse muy agresiva, ‘¿Dónde está Levon? Sé que está aquí’, ¿Quién es Levon? No conozco a esa persona”, dijo Luna.

Luna intentó cerrar la puerta, pero la intrusa la empujó hacia adentro y le rogó que no lastimara a su esposo James y a su hija de 12 meses, Paisley. Cuando la mujer le dio la espalda, Luna dijo que buscó un cuchillo en la cocina.

“Me estoy preguntando cómo voy a superar esto. Es ella o mi familia”, dijo Luna, “Así que cuando agarré el cuchillo, pensé para mis adentros que tal vez tendría que atacar a alguien porque ‘Quiero proteger a mi marido y a mi hija”.

James Luna escuchó la conmoción y rápidamente agarró a su hija. Los tres retrocedieron hacia el balcón mientras la intrusa continuaba registrando el condominio.

Comenzaron a gritar pidiendo ayuda hasta que un vecino de enfrente los escuchó y llamó a la policía. Cuando los agentes llegaron al lugar, la mujer ya no estaba.

Las imágenes de vigilancia la capturaron mientras se alejaba y salía del complejo.

“Nunca más nos sentiremos seguros en nuestra casa hasta que esa mujer sea detenida y tras las rejas”, dijo Luna.

La policía de Corona confirmó que los vecinos volvieron a ver a la mujer en el complejo de apartamentos el jueves y posteriormente fue arrestada. Las autoridades no revelaron su nombre ni detallaron qué cargos podría enfrentar.

