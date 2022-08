“Pensé que habían dos personas armadas”’: testigo describe tiroteo mortal en Costo de Corona

La cantidad de disparos en un Costco de Corona, donde un hombre con discapacidades del desarrollo fue asesinado por un oficial de LAPD fuera de servicio que fue empujado por la víctima dio la impresión de que dos personas estaban disparando dentro de la tienda, testificó el jueves un testigo.

“Escuché dos disparos, luego cuatro o cinco disparos separados de los dos primeros", testificó William Gagnon en la audiencia preliminar de Salvador Alejandro Sánchez, de 33 años, de Corona. “Supuse que habían dos personas armadas”.

Gagnon fue llamado por los fiscales de la Oficina del Fiscal Federal el segundo día de la audiencia preliminar de Sánchez, que se esperaba que concluyera a principios de la próxima semana en el Salón de Justicia de Riverside.

Al final del proceso, el juez de la Corte Superior del condado de Riverside, Samuel Díaz, decidirá si somete al acusado a juicio por los cargos de homicidio voluntario y dos cargos de asalto con un arma de fuego semiautomática que resultó en lesiones corporales graves.

"Vi a un hombre con un arma en la mano derecha”

El tiroteo ocurrió la noche del 14 de junio de 2019, dentro de Costco ubicado en el 480 N. McKinley St., donde Kenneth French, de 32 años, fue asesinado y sus padres, Russell y Paola French, todos de Corona, resultaron gravemente heridos.

Gagnon testificó que había estado dando vueltas por la tienda, buscando artículos, cuando extravió las llaves. No se dio cuenta de que los había perdido hasta que llegó al estacionamiento para irse, lo que lo llevó a dar la vuelta y regresar al Costco.

“Estaba tratando de volver sobre mis pasos'', recordó el testigo.

Mientras se dirigía por el pasillo principal, estallaron disparos, dijo Gagnon, lo que resultó en varios momentos de caos, mientras la gente huía en todas direcciones. El testigo dijo que cuando las cosas se calmaron, se dirigió hacia donde vio a cuatro personas acostadas, asumiendo que eran víctimas.

"Vi a un hombre con un arma en la mano derecha, apuntando a otra persona en el suelo", testificó Gagnon. “Le pregunté, '¿Dónde está el arma?' Y él dijo: '¡Todavía lo tiene en la mano! ¡Todavía lo tiene en la mano!”.

La persona que apuntaba con el arma fue Sánchez, según el testimonio.

Gagnon dijo que revisó al individuo herido, más tarde identificado como Russell French, a quien el policía fuera de servicio estaba señalando, pero no había ningún arma.

“Mi hijo está enfermo”

Gagnon testificó que Russell French se quejó: “Mi hijo está enfermo, mi hijo está enfermo”.

El testigo dijo que antes de ir a ver a Kenneth French, vio a la madre del hombre herido de muerte tendida en el suelo, suplicando: “Ayúdame, ayúdame”.

Los empleados de la tienda y otros testigos comenzaron a converger al lugar para ayudar al esposo y la esposa heridos, mientras Gagnon se arrodillaba junto a Kenneth French.

“Parecía tener dificultad para respirar", dijo el testigo. “Le salía sangre de la oreja derecha. Su cuerpo estaba temblando. Había como un temblor de vez en cuando. Me quedé con él cinco o diez minutos. Tomé su mano derecha e intenté hablarle, pero no respondió. Luego pareció dejar de sangrar y no hubo más dificultad para respirar. Traté de sentir el pulso, pero no había pulso”.

Según el testigo, seguía convencido de que un segundo tirador había estado involucrado debido al espaciamiento de los disparos, y al hecho de que pensó que escuchó dos ecos de sonido diferentes, comparando uno con una pistola de 9 mm y el otro con un calibre más alto. arma de fuego.

“Nadie está por encima de la ley”

Según los investigadores de la policía de Corona, solo Sánchez estaba armado y disparó 10 tiros con su pistola fuera de servicio.

Cuando anunció los cargos penales contra Sánchez el verano pasado, el fiscal general de California, Rob Bonta, dijo que el caso se trataba de “buscar justicia” y reafirmar el principio de que “nadie está por encima de la ley”.

La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Riverside en septiembre de 2019 llevó el asunto al gran jurado del condado de 19 miembros, y los miembros del jurado se negaron a acusar a Sánchez.

En el verano de 2020, la Comisión de Policía de Los Ángeles determinó que el tiroteo en Costco reflejó un uso injustificable de la fuerza, y Sánchez fue expulsado del Departamento de Policía de Los Ángeles un mes después.

La familia French presentó una demanda civil contra LAPD, la ciudad de Los Ángeles y Sánchez a finales de 2019, alegando negligencia, violaciones de los derechos civiles y angustia emocional intencional y negligente.

Un jurado de Los Ángeles en noviembre de 2021 falló a favor de los demandantes y les otorgó $17 millones en daños.

La víctima no estaba armada

Las víctimas estaban comprando cuando se acercaron a una mesa de muestra de alimentos con salchichas, donde también estaba el acusado, sosteniendo a su hijo de 18 meses. Nadie ha discutido que, por razones aún desconocidas, Kenneth French empujó al agente de la ley fuera de servicio al suelo.

Según el abogado civil de Sánchez, David Winslow, su cliente estaba aturdido y cuando vio a su hijo gritando a su lado, “no tuvo más remedio que usar la fuerza letal”.

Las cintas de las cámaras corporales de los policías de Corona que acudieron al lugar capturaron declaraciones de Sánchez que indicaban que inicialmente creía que Kenneth French sostenía un arma. Pero la víctima no estaba armada, según la policía.

Russell y Paola French dijeron que le suplicaron a Sánchez que no disparara y le dijeron al oficial que su hijo, a quien le habían diagnosticado esquizofrenia y en gran parte no hablaba, tenía problemas psiquiátricos.

Las cintas de vigilancia de seguridad de la tienda mostraron a las víctimas alejándose de Sánchez cuando disparó.

Kenneth French recibió un disparo en el hombro y tres en la espalda, mientras que Paola French recibió un disparo en la espalda y su esposo recibió un disparo en el abdomen, lo que resultó en la pérdida de un riñón.