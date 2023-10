Controversial política de fianza cero entra en vigor en el condado de Los Ángeles

El condado de Los Ángeles pasará oficialmente al sistema de fianza cero, poniendo fin a la norma de años de fijar montos de fianza en efectivo para los acusados proporcionales a la gravedad del delito que se les acusa de cometer, un proceso que, según los críticos, favorece a los ricos y hace poco para proteger la seguridad pública.

Pero el sistema de fianza cero ha sido criticado por autoridades de línea dura, quienes sostienen que elimina la responsabilidad del sistema de justicia al permitir que la gran mayoría de las personas arrestadas sean liberadas rápidamente en lugar de permanecer en la cárcel mientras esperan cargos y juicio, a menos que sean acusadas de los delitos más graves.

"Nuestras comunidades no han tenido pena en decirnos lo nerviosos que están por este cambio", dijo el sheriff del condado, Robert Luna, a la Junta de Supervisores la semana pasada, afirmando que las víctimas de delitos que ven a los delincuentes liberados inmediatamente de la custodia quedan con poca confianza en el sistema criminal de justicia. Dijo que comprende la necesidad de respetar los derechos constitucionales de los detenidos, pero dijo que la fianza cero puede desmoralizar a los oficiales de la policía que trabajan duro para realizar arrestos, solo para “ver al delincuente alejarse con una citación mientras la víctima mira con incredulidad”.

Pero la supervisora Holly Mitchell dijo que el sistema de fianza cero que entró en vigor el domingo no significa que los delincuentes estén escapando del castigo por sus delitos.

"Es realmente peligroso para nosotros combinar la fianza con la rendición de cuentas", dijo Mitchell, y añadió más tarde: "La libertad bajo fianza significa que tengo los recursos para pagar mi salida de la cárcel".

El sistema de fianza cero, bautizado oficialmente por la Corte Superior de Los Ángeles como Los Protocolos de Liberación Previa a la Acusación (PARP, por sus siglas en inglés) eliminan en gran medida el sistema de fianza en efectivo existente para todos los delitos excepto los más graves. La mayoría de las personas arrestadas bajo sospecha de delitos no violentos o no graves serán citadas y liberadas en el campo o registradas y liberadas en una comisaría de policía o del sheriff con órdenes de comparecer ante el tribunal en una fecha específica para el procesamiento una vez que hayan sido realmente acusados con un crimen.

Los detenidos que se cree que representan una mayor amenaza para el público o en riesgo de fuga se remitirá a un juez de primera instancia, quien revisará el caso y determinará si la persona debe permanecer bajo custodia en espera de la lectura de cargos o ser liberada bajo restricciones no financieras, como la supervisión electrónica.

Una vez que una persona es acusada y comparece ante el tribunal para ser procesada, un juez podría cambiar o revocar las condiciones de liberación del acusado.

El viernes, 12 ciudades del sur de California presentaron documentos judiciales en el Tribunal Superior de Los Ángeles en busca de una orden judicial que bloquee la implementación del sistema de fianza cero, argumentando que dañará la seguridad pública. No estaba claro cuándo se escucharía esa impugnación legal.

El nuevo sistema surge de la crítica de larga data de que la fianza en efectivo favorecía a los ricos, lo que significa que las personas adineradas, arrestadas incluso por los delitos más graves, podían pagar su salida de la cárcel, mientras que las personas de bajos ingresos languidecían tras las rejas por delitos mucho menores. El nuevo sistema no se basa en el dinero en efectivo, sino en el riesgo que presenta un delincuente para la seguridad pública o la posibilidad de que la persona no comparezca ante el tribunal.

El condado implementó un sistema de libertad bajo fianza durante la pandemia de COVID-19 en un esfuerzo por evitar la aglomeración en las cárceles. Luego, en mayo, un juez de Los Ángeles emitió una orden judicial preliminar, esencialmente restableciendo el sistema al ordenar el fin de la fianza en efectivo por parte de la policía de Los Ángeles y los departamentos del sheriff.

El Tribunal Superior de Los Ángeles anunció en julio planes para el sistema PARP, y la jueza Samantha Jessner dijo que "la capacidad de una persona para pagar una gran suma de dinero no debería ser el factor determinante a la hora de decidir si esa persona, que se presume inocente, permanece en la cárcel antes del juicio o sea puesto en libertad".

Pero la idea de la fianza cero ha generado dudas sobre la seguridad pública. Algunos supervisores del condado señalaron el martes que sus oficinas se han visto inundadas con llamadas de residentes preocupados por el sistema, particularmente después de una reciente ola de robos estilo mafia y de informes de sospechosos de esos crímenes que fueron arrestados, pero luego liberados rápidamente, solo para cometer nuevos crímenes.

Algunos residentes dijeron a la Junta de Supervisores que el condado debería "pensar esto antes de implementarlo". Otro afirmó que el sistema de fianza cero implementado durante la pandemia “no funcionó” y que otras jurisdicciones que lo han probado vieron aumentos en la criminalidad.

Pero otros se pronunciaron a favor, calificando las sugerencias de que el crimen aumentará y acusará a los opositores de las estadísticas manufactureras en un esfuerzo por "sostener las políticas actuales que no funcionan".

Un informe preparado por el condado el año pasado que analizaba los impactos de la política de fianza cero de la era de la pandemia concluyó que “las tasas de no comparecencia ante el tribunal y de nuevos arrestos o nuevos delitos se mantuvieron por debajo o similares a su promedio histórico”.

El Consejo Judicial de California también publicó un informe reciente descubriendo que un sistema de fianza cero basado en el riesgo en realidad condujo a una mayor seguridad pública, con una caída del 5.8% en las personas que fueron arrestadas nuevamente por delitos menores y una disminución del 2.4% en las personas que fueron arrestadas nuevamente por delitos graves.

David Slayton, director ejecutivo del Tribunal Superior de Los Ángeles, dijo a la Junta de Supervisores que esos porcentajes pueden parecer pequeños, pero representan una “reducción impactante en la tasa de nuevos arrestos”.

Haciéndose eco de los comentarios de Mitchell, Slayton negó rotundamente el nuevo sistema, significa que no hay consecuencias por el delito, y señala que las personas que no comparecen ante el tribunal, reinciden mientras están en libertad o violan las condiciones de su liberación estarán sujetas a arresto y cárcel.

"Hay consecuencias por el comportamiento ilegal", dijo, señalando que la idea de la libertad bajo fianza siempre ha sido garantizar que las personas se presenten ante el tribunal, no castigar a las personas, y una decisión basada en el riesgo sobre la detención previa al procesamiento sirve el mismo objetivo.

Los funcionarios señalaron que el sistema de fianza cero afecta solo a la acusación previa o decisiones de custodia preventiva sobre detenidos que, por ley, se presumen inocentes hasta el momento de su condena. Los que sean condenados posteriormente serán sentenciados como de costumbre.

Mitchell señaló que si bien es perturbador que una persona sea liberada sin pagar fianza comete un nuevo delito, es igualmente perturbador cuando ese delito lo comete una persona que fue puesta en libertad bajo fianza en efectivo únicamente porque tenía el dinero para salir de la cárcel.

La supervisora Janice Hahn reconoció la preocupación que existe entre el público sobre el nuevo sistema.

"Este nuevo calendario de fianzas es sin duda un intento de reforma judicial, creo que todos hemos estado presionando, pero es muy diferente y "está causando preocupación y ansiedad, no solo entre las autoridades, sino también entre nuestras comunidades", dijo. "Y no puedo ser la única cuya oficina está inundada de llamadas, y cuando salgo en público, hay personas que se acercan a mí y me muestran su preocupación".

La supervisora Kathryn Barger también dijo que su oficina estaba escuchando las preocupaciones de los electores.

“Los residentes no se sienten seguros. Solo hay que encender la televisión cada mañana y escuchar lo que pasó el día anterior, ya sea un robo en turba, un robo de auto, o un robo a mano armada”.

Barger dijo que comprende perfectamente los problemas de la fianza en efectivo, pero se trata de cómo explicar al público lo que busca lograr el nuevo sistema y "cómo vamos a asegurarnos de que los delincuentes no sientan que no hay consecuencias".