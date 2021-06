Continuarán esfuerzos de ayudar a indigentes en Venice a pesar de demora de financiamiento

El Ayuntamiento de Los Ángeles retrasó el miércoles una votación para financiar la iniciativa del concejal Mike Bonin de ofrecer a todas las personas que viven en campamentos a lo largo de Ocean Front Walk en Venice.

La votación para aprobar una financiación inicial de $ 5 millones, que sería utilizado como alojamiento provisional para 200 personas a lo largo del paseo marítimo, se retrasó hasta 1 de julio por motivos procesales.

Para modificar el presupuesto 2021-22, la votación debe ocurrir durante ese año fiscal, que comienza el 1 de julio.

"Estamos lanzando un gran esfuerzo para enfrentar la crisis de las personas sin hogar en Venice Beach, abordar las necesidades de seguridad de los alojados y no alojados, y reabrir completamente el parque y la playa para uso público en general. ¿Cómo? Estamos ofreciendo vivienda, no esposas”, tuiteó Bonin el martes por la mañana.

A partir del lunes, los equipos de alcance del Centro St. Joseph están programados para ofrecer vivienda, albergue y servicios a las aproximadamente 200 personas que viven en campamentos en el malecón, que han crecido en medio de la pandemia de COVID-19. Los que no aceptan las viviendas tendrían que abandonar la zona antes de una fecha determinada, señaló la oficina de Bonin, pero no estaba claro cómo se iba a cumplir.

La indignación por la crisis de las personas sin hogar en el área ha sido un factor en un esfuerzo para destituir a Bonin.

La moción de Bonin para recibir fondos para el programa, que fue presentado el 20 de mayo, enmendaría el presupuesto 2021-22 para agregar $ 5 millones en financiación para el programa, según el jefe de gabinete de Bonin, Chad Molnar.

Los fondos para vivienda permanente provendrán de recursos ya disponibles. La moción también instruiría al funcionario administrativo de la ciudad y el jefe analista legislativo para informar sobre el probable costo total del programa.

"Como la mayoría de los residentes alojados cumplieron con los órdenes de ‘Quédate en Casa’, lugares como las playas y los parques se convirtieron en campamentos para quienes no tenían hogar", dijo Bonin a través de un correo electrónico el martes a los electores.

“A medida que la pandemia se ha levantado y la resurgió el apetito del público por volver al uso pleno de las instalaciones recreativas, los gobiernos estatal y federal han puesto a disposición más recursos de vivienda, brindándonos las herramientas necesarias para ayudar a las personas a salir de los campamentos”.

El proceso para ofrecer refugio a los residentes sin vivienda del malecón tomará alrededor de seis semanas, y cada semana los equipos de extensión se enfocarán en una sección diferente de Ocean Front Walk, según Bonin. Durante la divulgación para una zona en particular, los residentes sin vivienda tendrán la opción de aceptar vivienda o mudarse fuera de esa zona.

“Es un proceso similar al que usamos en el pasado, en las canchas de balonmano, por ejemplo, o el campamento de Rose / Penmar el año pasado”, dijo Molnar a City News Service.

“El objetivo final es liderar con los recursos, ofrecer alojamiento a todas las personas sin vivienda en el paseo marítimo y liberar a los espacios en el parque para que el público lo disfrute”.

En su correo electrónico, Bonin contrastó la manera que abordó el Departamento del Sheriff del condado de Ángeles, que ha enviado agentes a Venice en un esfuerzo para limpiar los campamentos.

"El programa 'Venice Beach Encampment to Home' no estará dirigido por el cumplimiento de la ley, ni impulsado por amenazas de arresto o encarcelamiento. Lo haremos ofreciendo lo que funciona: vivienda, con asesoramiento o servicios de salud mental, servicios de recuperación por abuso de sustancias y cualquier otra cosa necesaria para hacer la transición de las personas a la vivienda”, dijo Bonin.

El alguacil Alex Villanueva criticó a Bonin, la respuesta de la ciudad y el condado a la crisis de las personas sin hogar en una conferencia de prensa el miércoles. Él dijo que era responsabilidad del departamento del alguacil “preservar la paz”, según el Código de Gobierno de California 26600, y si la ciudad de Los Ángeles no estaba regulando sus espacios públicos y preservando la paz, el departamento del alguacil debe intervenir.

Villanueva agregó que la ciudad básicamente ‘esposó al LAPD’, evitando que utilizaran la aplicación de la ley para evitar que la gente acampe en la playa y acera, lo que, según él, era más humano que dejar morir a la gente en la calle.

Una respuesta de Bonin, que aboga por dejar fuera a las fuerzas del orden de alcance para personas sin hogar, no estaba disponible de inmediato.

El teniente Geff Deedrick, quien dirige el equipo de servicios para personas sin hogar del alguacil, dijo que los diputados no se interpondrán en el camino del alcance del Centro St. Joseph en Venice.

A dos semanas de que agentes del Departamento de Sheriff de Los Ángeles comenzaran a vigilar el malecón de Venice para ofrecer asistencia a los indigentes, las autoridades dicen que ahora ellos también intervendrían con programas para las personas sin hogar.

“Hemos trabajado con ellos en muchos proyectos en todo el condado y los apoyaremos también en este caso. El sheriff también fue muy claro, no socaves cualquier cosa que esté sucediendo allí”, dijo Deedrick. “Si estuviéramos en algún lugar y el trabajador social se estaba conectando con la persona indigente y no quieren nuestra presencia, no vamos a interrumpir”, dijo.

Bonin agregó que su oficina se basará en una fase inicial de la iniciativa en la que su oficina ha ayudado a albergar a decenas de personas que viven en el malecón desde finales de abril a tiempo para reabrir el área canchas de balonmano, área de voleibol y parque de patinaje para uso público.

Durante el período de seis semanas, a medida que las personas reciban alojamiento y abandonen los campamentos, la Oficina de Saneamiento limpiará el área.

Bonin dijo en su correo electrónico a los electores que su oficina, con la ayuda del alcalde Eric Garcetti, el concejal Mark Ridley-Thomas y la supervisora ​​del condado Sheila Kuehl - ofrecerán opciones de viviendas permanentes identificadas, incluido el Proyecto Homekey, viviendas compartidas y vouchers de vivienda permanente.

Añadió que puede llevar tiempo ubicar a los residentes de Venice sin vivienda en las opciones de vivienda permanente, particularmente a través del programa de vouchers, ya que la ciudad debe identificar propietarios dispuestos y unidades disponibles.

Mientras tanto, se proporcionará alojamiento temporal, que incluye hasta seis meses de colocaciones en moteles, que es la forma más solicitada de vivienda temporal, dijo Bonin.

Los socios del programa incluyen People Assisting the Homeless, Safe Place for Youth, Venice Family Clinic, Self Help and Recovery Exchange (¡SHARE!) y CLARE Matrix. Las agencias del gobierno que participan incluyen La Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles, Salud Pública, Salud Mental y el Departamento de Recreación y Parques, y la Oficina de Saneamiento.

Bonin agregó que el Departamento de Policía de Los Ángeles está al tanto y apoya el programa, pero no participa en el esfuerzo de realojamiento.

El presidente de la Asociación de Partes Interesadas de Venice, Mark Ryavec, quien se ha opuesto al manejo de Bonin de la crisis de las personas sin hogar, llamó el plan “una tragedia que ha llegado muchos años muy tarde, y de última instancia y sin valor a menos que (Bonin) permita que LAPD y Rec and Parks hagan cumplir estrictamente la ley de la ciudad contra los campamentos y tiendas de campaña en cualquier parque de la playa después de que las personas sin hogar sean refugiadas”.