Continúan programas de asistencia para familias afectadas por la pandemia

Debido a que muchas familias han perdido su empleo o están viendo sus ingresos reducidos, compañías de utilidades en el Sur de California están promoviendo programas de asistencia de pago.



Son varios los servicios disponibles incluyendo planes de pago, y son importantes, porque aunque por ahora ciertos servicios no serían interrumpidos por falta de pago, la cuenta seguirá vigente.



“La crisis de salud ha creado dificultades económicas que están poniendo entre la espada y la pared a muchos residentes”, dijo José Rodríguez, trabajador de construcción.



Por eso varias compañías de utilidades del Sur de California, incluyendo SoCalGas y el Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles, LADWP, por sus siglas en inglés, recientemente anunciaron que no cortarán los servicios a clientes que no hayan completado sus pagos debido a la pandemia, pero eso no quiere decir que los montos serán cancelados por completo, las personas aún tendrán la responsabilidad de pagar sus facturas.



Esas mismas empresas también ofrecen asistencia para familias de bajos recursos.

“SoCalGas basa esa ayuda en su ingreso anual y el número de personas que viven en su hogar. También ofrece el programa CARE”, dijo Miguel López-Nájara, vocero SoCalGas.



La solicitud para este descuento se puede obtener por teléfono o en la página web SocalGas.com donde le explican los requisitos, por ejemplo familias que reciben servicios como WIC, Medi-Cal o Medicaid, o estampillas de comida podrían calificar, o si tiene un ingreso, una familia de cuatro miembros no puede generar mas de 51 mil 500 dólares al año.



LADWP, que brinda energía a un millón y medio de clientes y agua a casi 400 mil en Los Ángeles, también ofrece ciertos programas de asistencia, como plan de pagos, descuentos para personas de bajos ingresos, de la tercera edad o aquellos que padezcan ciertas condiciones médicas.

La solicitud para saber si cumple con alguno de los requisitos está disponible en español por teléfono o en la página LADWP. Com

Para más información sobre le programa CARE de So CalGas llame al 1-800-427-2200 o entre a la página de internet socalgas.com

Para información sobre LADWP llame al 1-800-342-5396 o entre a LADWP.com