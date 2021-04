Continúan disminuyendo los casos y hospitalizaciones por COVID-19 en Los Ángeles

El condado de Los Ángeles informó el domingo 408 nuevos casos de COVID-19 y cinco muertes adicionales, aunque los funcionarios de salud dijeron que las cifras relativamente bajas pueden reflejar retrasos en los informes de fin de semana.

El número de pacientes con coronavirus en los hospitales del condado se redujo de 444 el sábado a 407, según cifras estatales, mientras que el número de esos pacientes en cuidados intensivos aumentó de 101 a 103.

Las cifras del domingo elevaron los totales del condado a 1,231,532 casos y 23,773 muertes desde que comenzó la pandemia, según el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles.

“Este virus ha causado estragos y dolor en nuestro condado durante demasiado tiempo. Sin embargo, ahora tenemos un camino a seguir para poner fin a la pandemia”, dijo el sábado la directora de Salud Pública, Barbara Ferrer. “Es más importante que nunca que todas las personas elegibles para vacunarse revisen la información sobre la seguridad de las vacunas y programen una cita lo antes posible. Cuando lo hagan, se estarán protegiendo y, lo que es más importante, se mantendrán saludables para poder continuar apoyando a sus seres queridos".

El departamento le recordó al público este fin de semana que cualquier persona de 16 años o más que viva o trabaje en el condado de Los Ángeles puede vacunarse sin programar una cita en todos los sitios de vacunación administrados por el condado mientras dure el suministro (los adolescentes de 16 y 17 años deben estar acompañados por un padre o tutor).

El registro para las citas de vacunación contra el COVID-19 se completará en el sitio. Ese es un cambio radical desde los primeros días del esfuerzo de vacunación, cuando las citas eran escasas.

Además, los funcionarios del condado dijeron que reanudarán la administración de las vacunas Johnson & Johnson COVID-19, con los materiales de advertencia requeridos sobre casos raros de coágulos de sangre.

El director científico del condado, el Dr. Paul Simon, dijo a los periodistas en una sesión informativa en línea el viernes que el condado tiene a mano alrededor de 13,000 dosis de la vacuna J&J, mientras que otras 25,000 dosis pueden estar en posesión de otros proveedores como farmacias y centros de salud que reciben asignaciones de vacunas directamente de los gobiernos estatales o federales.

Un comité asesor de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU recomendó el viernes que la vacuna J&J vuelva a entrar en circulación, con una advertencia sobre la coagulación sanguínea potencialmente peligrosa que se produjo en 15 personas, de aproximadamente 7 millones de dosis administradas en todo el país, y provocó una suspensión de la vacuna a principios de este mes.

En cuestión de horas, los CDC y la Administración de Alimentos y Medicamentos adoptaron la recomendación del comité, lo que allanó el camino para que se reanudara la administración de la vacuna.

“Estamos en el proceso de desarrollar, o al menos finalizar ahora, los materiales educativos que se utilizarán para los clientes y también para los proveedores para que podamos avanzar”, dijo Simon.

Simon continuó promoviendo la seguridad de las vacunas, y señaló la baja tasa de casos de coagulación de la sangre que obligó a suspender la vacuna hace 10 días. Lo llamó una "vacuna excelente".

Pendiente de aprobación federal final, el condado de Los Ángeles está preparado para reanudar rápidamente la administración de Johnson & Johnson COVID-19 vacunas, con los materiales de advertencia requeridos sobre casos raros de coágulos de sangre.

Este efecto secundario parece ser muy, muy raro, y creemos que no debería haber ninguna reticencia por parte de las personas a vacunarse con la vacuna J&J”, dijo.

Ha habido temores de que la noticia de los coágulos de sangre que obligaron a detener el uso de la vacuna contribuya a la vacilación del público en general sobre la vacunación. Si bien es difícil medir ese impacto, el condado de Los Ángeles ha experimentado una disminución en las personas que hacen citas en algunos de sus sitios de vacunación.

Simon señaló que algunos sitios del condado todavía están viendo que sus citas se llenan rápidamente, pero otros no, particularmente en Antelope Valley.

"Estamos observando esto muy de cerca", dijo Simon. “A medida que aumentemos las tasas de vacunación en toda la población del condado, tendremos cada vez más una reserva de personas no vacunadas que estarán cada vez menos interesadas en vacunarse. Y creo que ese grupo incluye un amplio espectro de personas, algunas de las cuales pueden ser muy negativas...No creemos que sea un gran porcentaje, pero hay quienes están en ese campo. Y luego hay otros que consideraría como no más suaves, que son no en este momento, pero se les puede persuadir de lo contrario”.

Dijo que la desaceleración en el ritmo de las personas que hacen citas probablemente se deba a una variedad de factores, incluidas las recientes tendencias a la baja en los números de casos de COVID-19 que pueden llevar a las personas a creer que las vacunas no son necesarias y que potencialmente más personas reciben vacunas de otras fuentes ajenas al condado, como farmacias.

“Ya hemos vacunado a esa parte de nuestra población que deseaba desesperadamente vacunarse”, dijo. “Al principio hubo prisa. Mientras que otros han estado dispuestos a esperar un poco, sin embargo, sintieron que las vacunas eran realmente importantes y, por lo tanto, estaban dispuestos a trabajar duro para obtener citas desde el principio. Y ahora nos estamos deslizando hacia ese grupo restante de personas que tienen algún nivel, tal vez de vacilación o desgana, o que no están tan seguros y quieren más información".

