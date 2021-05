Residentes vuelven a sus hogares tras avance en contención de Incendio Palisades

Unos 1,000 residentes del área de Topanga Canyon que fueron desalojados debido al incendio forestal en Pacific Palisades ya pueden regresar a sus hogares luego que las llamas han sido contenidas en un 23 por ciento tras quemar 1,325 acres, dijeron las autoridades el martes.

El Bulevar Topanga Canyon Boulevard fue reabierto a los residentes el lunes y deben estar preparados para mostrar una identificación o una tarjeta de acceso a Topanga para ingresar, dijeron los bomberos.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Siguen vigentes las advertencias de desalojo emitidas el domingo en la noche en la ciudad de Los Ángeles para todas las casas al norte de Chastain Parkway en la cuadra 1500 de la Calle Del Cielo. El área de advertencia incluye Calle De Sarah, Calle Bellevista y todas las casas al oeste de Calle Del Cielo y Ave Ashley hasta las colinas. Eso significa que los residentes deben estar listos para irse si se les ordena.

Mientras tanto, las autoridades también dijeron el lunes que un sospechoso de incendio provocado estaba detenido en relación con el incendio.

Los investigadores de incendios provocados del Departamento de Bomberos de Los Ángeles y la policía de Los Ángeles habían detenido a dos personas en relación con el incendio, y una fue interrogada y liberada el sábado por la noche. La otra persona fue entrevistada el domingo y luego arrestada, dijo el jefe de LAFD, Ralph Terrazas, en la sesión informativa del lunes por la mañana.

“En cuanto a la causa, se etiqueta como sospechosa”, dijo Terrazas.“La Sección de Contraterrorismo e Incendios Provocados de LAFD, junto con LAPD, han buscado agresivamente todos los consejos y todas las pistas. Quiero agradecer especialmente a la comunidad que nos brindó esos consejos y pistas. Tenemos que trabajar juntos como comunidad. Este problema es tan importante en términos de incendios de matorrales importantes.

Las autoridades anunciaron el lunes el arresto de un sospechoso de iniciar el incendio en el area de Pacific Palisades.

“Contamos con la llegada de esos consejos, luego los examinamos y seguimos con las investigaciones”, dijo Terrazas. “Y me complace decir que detuvimos a una persona y la liberamos y determinamos que la primera persona no era sospechosa. La segunda persona fue detenida ayer [domingo], a las 2:30 p.m., y está detenido. Está en una investigación activa. No puedo darles más detalles que eso, pero la persona bajo custodia creemos que tenemos a la persona adecuada”.

Las autoridades no dieron a conocer el nombre o la edad del sospechoso, quien, según el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, “está recibiendo tratamiento médico en este momento”.

Terrazas dijo que no se han perdido estructuras en el incendio y que la única lesión hasta el lunes por la mañana ha sido una “lesión ocular menor” a un bombero.

Aproximadamente 450 bomberos fueron asignados para combatir las llamas. Fueron ayudados por múltiples helicópteros de lanzamiento de agua y tres aviones de ala fija de lanzamiento liquido retardador, que se pusieron en servicio cuando las condiciones climáticas mejoraron para volar el lunes por la tarde.

El alcalde señaló el “terreno desafiante”

El gobernador Gavin Newsom expandió el lunes una declaración de emergencia por sequía a una gran franja del estado más poblado de la nación en medio de una "aguda escasez de suministro de agua" en las partes norte y central de California.

“Como han escuchado, hace unos 75 años que tuvimos un incendio allí. Parte de la maleza tiene de 20 a 30 pies de altura”, dijo. “Nos sentimos bien en el noroeste de este incendio y en el extremo suroeste, pero en una especie de oeste-suroeste hacia Topanga Canyon (el objetivo) es asegurarnos de que podamos construir esa línea y mantener esa línea”.

El incendio comenzó alrededor de las 10 p.m. El viernes en un área de cañón de difícil acceso en un área remota cerca de Michael Lane y Palisades Court, informó LAFD.

“A las 6:30 a.m. del sábado ... el fuego se estimó en 15 acres”, dijo Terrazas. “Desafortunadamente, a las 4:30 p.m., surgió un área adicional quemada al norte del incendio original. En aproximadamente una hora, el fuego creció a 750 acres. A la 1 p.m. (Domingo) ... el incendio se estimó en 1.325 acres con cero por ciento de contención. Anticipamos estar en escena durante los próximos días hasta que logremos una contención del 100 por ciento”.

Terrazas advirtió a los excursionistas que se mantuvieran alejados del área mientras se realizaba el esfuerzo de extinción de incendios.

Iniciaron las elevadas temperaturas y con ello los primeros incendios forestales del año para el sur de California.

La Escuela Primaria Charter Topanga, en 22075 Topanga School Road, permanecía cerrada el martes debido a problemas de seguridad y calidad del aire causados por el incendio de Palisades, según el sitio web de la escuela. No se disponía de supervisión infantil, pero se estaba realizando el aprendizaje a distancia.

Mientras tanto, los funcionarios de calidad del aire extendieron un aviso de humo hasta el martes por la tarde debido a las grandes cantidades de humo que se elevaban cerca de las casas en el área y aconsejaron a aquellos que huelen humo o ven cenizas que limiten la exposición permaneciendo en el interior con las ventanas y puertas cerradas y evitando la actividad física vigorosa. .

Topanga Canyon Boulevard está cerrada en ambas direcciones a todos menos a los residentes entre Mulholland Drive y Pacific Coast Highway. El carril derecho de PCH en dirección sur también está cerrado entre Temescal Canyon Road y Chataqua Boulevard.

El Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles participó en un comando unificado con el Departamento de Bomberos de Los Ángeles y Cal Fire.