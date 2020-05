Consumidores temen escasez de carne en los supermercados

Debido a los problemas reportados en plantas procesadoras por el COVID-19, hay temor de que ocurra una reducción en la cantidad de carne, que estará disponible en los supermercados y a la venta al por mayor.

En el Sur de California, algunos supermercados ya están limitando la cantidad del producto que venden por persona.



Con un letrero, la cadena de supermercados Albertsons, y según reportes también Vons, Safeway y Pavillion, anunciaron que solo están permitiendo adquirir dos paquetes de ciertas carnes por cliente, para evitar que compras nerviosas generen una escasez.



Sin embargo, en otras cadenas de supermercados, hasta ahora no han impuesto restricciones.



Rosa Ramos, una ama de casa, dijo que no percibió ninguna diferencia al comprar carne, agregando que no le pusieron ningún límite y que el precio fue razonable.

Pero los que si dicen verse gravemente afectados son los restaurantes, taquerías y camiones de comida que compran a distribuidores al por mayor.

El propietario de “Cemitas Los Poblanos” ha visto la diferencia en los precios.



“[Aumentará la carne] un 10% que iba a subir, que ya va a valer, más que está escaseando la carne”, dijo Gregorio Díaz, propietario de “Cemitas Las Poblanas”.



Mientras que el dueño de Street Tacos en Boyle Heights le dijo a Telemundo 52 que además de la alza de los altos costos, dos de sus cuatro principales distribuidores, no están operando porque simplemente no tienen carne.



“Empezó a subir más, y luego nos dijeron, ya no hay carne. Antes se tardaban un día en llegar, ahora se tardan una semana”, señaló Arturo Aguilar, propietario de Street Tacos.

Aguilar teme que la situación empeore en la próximas semanas.



“Ahora voy a comenzar a buscar la carne en otros lados, y no se que va a pasar la semana que viene”, dijo Aguilar.



Y aunque ya tienen en su menú tacos vegetarianos, ellos ya saben cuáles son los tacos predilectos.

“Tenemos tacos vegetarianos pero la gente pide asadas, burritos”, dijo Aguilar.

Saúl Machado, dueño de “Birrería Don Bon” señaló que si la situación de la carne se agudiza, el tendrá "chivito" para al que le guste.