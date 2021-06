Consumidores están pagando los precios más altos por productos básicos desde 1990

Si lo que usted busca comprar es desinfectante para manos, esta de suerte, porque seguro lo encontrara en oferta, pero seguramente será de las pocas cosas que encontrará más baratas que hace un año.

No es su imaginación, todo, desde el mandado, hasta la comida en nuestros restaurantes favoritos, los precios en todos los servicios parecen estar más altos.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Si se le acabó el gel desinfectante, no se preocupe, que seguramente lo va a encontrar a buen precio, pero fuera de eso, los consumidores han sentido el impacto en el bolsillo, desde la gasolina, hasta la comida.

Bueno, quizá no han subido todo a un 100%, como muchos consumidores siente, pero, según datos del índice de precios al consumidor, que mide los cambios de los precios de la canasta básica y los servicios que se consumen en el hogar, los precios en California, en general, han aumentado un 3.9% en los últimos 12 meses.

En cuanto a la comida, el aumento es del 3.4%, pero los costos de la energía saltaron casi 30%.

Este economista del buró de estadísticas explica que es el incremento más alto visto desde 1990.

“Considero que es consecuencia de esta emergencia mundial que vivimos. Todo se ha visto afectado de todas las formas”, dijo Martín Kohli, economista buró de estadísticas laborales.

En abril del año pasado, gran parte de la economía fue impactada por la pandemia, causando que los precios bajaran, pero cuando la economía comenzó a recuperarse, el índice de precios al consumidor para todos los artículos subió, y según Kohli, aún es muy temprano para determinar si los precios se mantendrán altos.

Kohli explicó que, usualmente, cuando los precios se disparan, vuelven a bajar al cabo de un tiempo, pero el alza en la industria automotriz es algo que no habían visto en décadas y dice que es difícil pronosticar si regresará a los niveles vistos antes de la pandemia.

En cuanto a la gasolina, el índice de precios de mayo registró, como promedio nacional, un aumento del 56.2% el gas natural subió 13.5% y los autos nuevos y usados, hasta un 19.4%, una realidad que ha obligado a personas como Mónica a ser más creativas a la hora de comprar.

"Estoy tratando de buscar cupones o tratar de ver en cómo me puedo ahorrar un peso en algo que me ayude y ahora como uno no está trabajando ni siquiera a veces por tiempo completo, ya que me han rebajado las horas en el trabajo, es más difícil".

Si usted está tratando de ahorrar, ahora es el momento de hacer lo que hace Mónica: reunir cupones, buscar ofertas, y comparar en diferentes tiendas.

Y acuérdese, si no lo necesita, no lo compre, antes de ir de compras, prepárese con una lista de lo indispensable, y apéguese a ella.