Cómo transformar su césped en un jardín tolerante a la sequía

Los angelinos luchan por mantener sus jardines verdes en medio de otra sequía histórica, con mandatos de uso de agua cada vez más estrictos.

Transformar su jardín en un paisajismo tolerante a la sequía implica arrancar el césped existente y reemplazarlo con grava o granito triturado, además de agregar elementos nativos que no necesitan mucha agua para sobrevivir, como las suculentas.

Las plantas generalmente se riegan con un simple sistema de riego por goteo que corre bajo la grava, usando la menor cantidad de agua posible para mantener las plantas saludables. Se usa muy poca agua, de hecho, los ahorros podrían sumarse.

“Ahorrará entre cientos y honestamente miles de dólares en agua al año”, dijo Cody Simpson, consultor jefe de paisajismo de Droughtscape, una empresa de paisajismo con sede en Glendale, a miembros del I-Team de la estación hermana NBC 4.

Simpson dice que ahora es el mejor momento para transformar el césped, especialmente en el sur de California, donde las temperaturas son altas, los precios suben y el agua escasea.

Los propietarios primerizos y clientes de Droughtscape, Jeff y Amanda Boone, querían mejorar su césped y, al mismo tiempo, ayudar al medio ambiente. Decidieron que el paisajismo tolerante a la sequía era el camino a seguir.

“Crecí con pasto por todas partes”, dijo Amanda. “Pero en California, realmente no parecía económico ni responsable tener ese tipo de paisajismo aquí”.

Ella está en lo correcto. Los Ángeles se encuentra en medio de otra sequía histórica, con mandatos de la ciudad que limitan el uso de agua a solo un par de días a la semana, o nada en absoluto, mientras avanzan los trabajos de reparación temporales.

Si está considerando hacer el cambio del césped a las plantas nativas, tenga en cuenta que una transformación completa del jardín puede ser costosa. Los Boone ahorraron durante más de un año y dicen que gastaron más de $20,000 en la transformación de su patio delantero.

Sin embargo, el Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles (LAWDP) está tratando de abordar ese costo inicial para los propietarios de viviendas. La empresa de servicios públicos ofrece reembolsos de hasta $15,000 para los propietarios de viviendas que cambien todo o parte de su césped para reducir el uso de agua.

Si bien reparar un césped completo puede sonar como un dolor de cabeza para algunos, Jeff Boone calificó todo el proceso como “sencillo”.

“Digo absolutamente que lo hagas. Puedes ahorrar dinero, ahorras tiempo. Realmente lo configuras y lo olvidas”, dijo.

En cuanto a los que no tienen un pulgar verde, Simpson dice que no deben preocuparse por matar accidentalmente sus nuevas plantas.

“Es increíblemente duradero”, dijo. “La mayoría de estas plantas se pueden patear y pisotear y, honestamente, volverán a dispararse”.

Los Boone colocaron su nuevo césped hace seis meses y ya están viendo un crecimiento.

“Me encanta mirar por la ventana delantera por las mañanas”, dijo Jeff al I-Team. “Es muy divertido verlo florecer y ver las flores que brotan”.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.