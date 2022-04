CNBC: Cinco consejos para ser consciente con el dinero, según Deepak Chopra

Los estadounidenses están estresados y ansiosos por el dinero últimamente. Ser consciente puede ayudar, según el experto en bienestar Deepak Chopra.

Alrededor del 52 % de los adultos estadounidenses se encuentran bajo más estrés financiero que hace un año, según una encuesta de CNBC + Acorns Invest in You realizada por Momentive. La encuesta en línea se realizó el 23 y 24 de marzo entre una muestra nacional de 3,953 adultos.

“Mucha gente está harta, frustrada, deprimida, estresada”, dijo Chopra, fundador de The Chopra Foundation y Chopra Global.

Ese estrés, a su vez, puede crear inflamación en el cuerpo y debilitar el sistema inmunitario, añadió.

Si bien la meditación, la comedia y la música pueden ayudarlo a relajarse, volverse consciente con su dinero es una buena manera de obtener el control de su vida financiera.

Mindfulness es “un estado de atención activa y abierta al presente”, según Psychology Today. Aplicar la atención plena a sus finanzas significa que esencialmente está prestando atención y estando presente con su dinero.

Para Chopra, lo más importante que debe saber sobre el dinero es bastante simple: no compre cosas que no necesita, con dinero que no ha ganado, para impresionar a las personas que no le gustan. Eso creará estrés en tu vida, dijo.

“Nuestra cultura está tan acostumbrada a estar endeudada”, dijo Chopra, quien recientemente publicó su libro número 92, “Abundance: The Inner Path to Wealth”.

Sin duda, el hogar promedio con deudas debe $155,622, según un estudio de NerdWallet. Aquellos con deudas de tarjetas de crédito deben un promedio de $6,006, encontró el estudio.

En su lugar, debe vigilar lo que gasta y tratar de ahorrar alrededor del 10% de lo que gana, dijo Chopra. Es algo que su madre le enseñó hace años.

“Me sirvió bien todos estos años”, dijo.

“Así que sé un poco frugal en estos tiempos”, continuó Chopra. “Pregúntese, '¿Necesito esto?' o '¿Quiero esto?'

"Sabes, los deseos y las necesidades son dos cosas diferentes".

Cuando se trata de invertir, trate de no dejar que sus emociones dominen, dijo. La bolsa, que tuvo un pésimo enero y febrero, se recuperó en marzo.

Si bien abril es un mes históricamente fuerte, los observadores del mercado esperan cierta volatilidad este trimestre.

“La gente se pone nerviosa y melodramática y toma decisiones muy irracionales”, dijo Chopra, miembro del Consejo de Bienestar Financiero Invest in You de CNBC.

“Así que ten paciencia y no tomes decisiones irracionales”.

Además, cuídate tanto física como mentalmente. Si duerme bien por la noche, tiene relaciones saludables con amigos y familiares, hace ejercicio y medita, la capacidad de obtener éxito financiero mejora espontáneamente, dijo.

Lo más importante es mantener las cosas en perspectiva.

″Si al final de tu vida dices: 'Gané mucho dinero, pero no estaba feliz', ¿cuál es el punto? Dijo Chopra.

“La alegría siempre debe ser la prioridad número uno, y luego todo lo demás sigue”, agregó. “Se llama un enfoque de arriba hacia abajo en lugar de un enfoque de abajo hacia arriba”.

Divulgación: NBCUniversal y Comcast Ventures son inversores en Acorns.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Michelle Fox para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.