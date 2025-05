Conoce las 11 montañas rusas de Epic Universe

Epic Universe, el parque temático de Universal más nuevo y más grande de Florida tiene atracciones para todos, desde los aventureros en busca de emociones fuertes hasta los exploradores más tranquilos, pero todos prometen transportarte a cinco mundos nuevos.

Echa un vistazo a las montañas rusas de Epic Universe destinadas a maravillarte (y, de vez en cuando, gritar).

Noticias California 24/7 en Telemundo 52. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

Celestial Park (Parque Celestial)

Stardust Racers: "Comparte una carrera a través del cosmos en Stardust Racers, una impresionante montaña rusa de doble lanzamiento que alcanza velocidades increíbles de hasta 62 mph", dice Universal Orlando en su sitio. Abordará un cometa y un cohete que lo llevará hasta 133 pies de altura a lo largo de 5,000 pies de pista.

Constellation Carousel: Este carrusel para niños permite a los visitantes montar leones celestiales, dragones, pavos reales y más. Y, "cada vagón gira 360 grados mientras eleva a los pasajeros hasta 6 pies en el aire".

Dark Universe (Universo oscuro)

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Curse of the Werewolf: Este emocionante paseo "atraviesa el bosque oscuro a 37 mph, durante más de 2 minutos de pura emoción, corriendo a través de un oscuro cobertizo premonitorio con figuras misteriosas que arañan muy cerca".

Monsters Unchained: The Frankenstein Experiment: En este paseo de simulación de movimiento, prepárese para sumergirse en la historia de la Dra. Victoria Frankenstein, mientras "continúa el trabajo de sus antepasados en las profundidades de la finca familiar", cuando "una demostración de sus experimentos para controlar monstruos sale mal".

The Wizarding World of Harry Potter - Ministry of Magic (El Mundo Mágico de Harry Potter - Ministerio de Magia)

Harry Potter and the Battle at the Ministry: Epic Universe dice a los visitantes que este viaje comienza en París, donde luego "viajará en Métro-Floo… al Ministerio de Magia británico, donde Dolores Umbridge está a punto de ser juzgada. Sube a un ascensor y únete a Harry, Ron y Hermione mientras te adentras en los numerosos departamentos del Ministerio. Emocionantes aventuras, bestias fantásticas y misterios inexplorados te esperan en Harry Potter y la Batalla en el Ministerio".

Se espera que el parque, que abre sus puertas este jueves 22 de mayo, tenga un impacto económico relevante en Florida.

Super Nintendo World (El mundo de Super Nintendo)

Mario Kart: Bowser's Challenge: Este paseo basado en el popular juego hará que los visitantes se pongan gafas especiales antes de navegar por circuitos icónicos, recolectar artículos virtuales y competir contra otros ciclistas por la victoria, informa WESH, afiliada de NBC. Cuenta con una experiencia 3-D/4-D.

Mine-Cart Madness: Esta "emocionante montaña rusa familiar" te llevará a través de una mina, saltando "a través de los huecos de la pista y realizando otras hazañas alucinantes de los videojuegos de Donkey Kong Country".

Yoshi's Adventure: Esta atracción familiar te hará buscar huevos brillantes con Yoshi a través de los icónicos paisajes del Reino Champiñón.

How to Train Your Dragon Isle of Berk (Cómo entrenar a tu dragón en la Isla de Berk)

Hiccup's Wing Gliders: Vuela por los cielos en esta montaña rusa de lanzamiento múltiple para toda la familia, y ve a Hipo y Chimuelo en el camino.

Dragon Racer's Rally: Experimenta la sensación de volar y realizar maniobras aéreas mientras tú y otro piloto participan en una aventura sincronizada y dinámica, según WESH.

Fyre Drill: Se trata de una atracción acuática en la que toda la familia puede subir a un barco "y disparar sus cañones de agua a objetivos similares a llamas, y a los ocupantes de todos los demás barcos, para superar a otros vikingos".